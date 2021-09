520 millones de personas viven con enfermedades cardiovasculares

Listín Diario

Santo Domingo, RD

Las enfermedades cardiovasculares provocan la muerte de unos 17 millones de personas al año. Esto las convierte en la principal causa de muerte en todo el planeta, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Tomando en cuenta que la pandemia por coronavirus ha complicado la situación de los 520 millones de personas que viven con enfermedades cardiovasculares, la Federación Mundial del Corazón (FMC) hace una invitación especial para celebrar hoy el Día Mundial del Corazón.

“Usa el corazón para conectarte”, aconseja.



¿Y cómo hacerlo? Estos son los hábitos que la FMC y la Fundación Española del Corazón recomiendan seguir:

¡Cuida lo que comes!



- Reduce el consumo de bebidas y zumos azucarados y en su lugar elige agua y bebidas sin azúcar.

- Cambia los dulces y las golosinas por frutas frescas.

- Intenta comer 5 porciones de fruta y vegetales al día; pueden ser frescos, congelados, enlatados o deshidratados.

- Intenta limitar el consumo de alimentos procesados y envasados ya que suelen tener un alto contenido en sal, azúcar y grasa.

¡Muévete!



- Intenta realizar al menos 30 minutos de actividad física moderada o intensa 5 veces a la semana.

- Jugar, caminar, las tareas domésticas, bailar... ¡Todas las actividades cuentan!

- Aumenta la actividad física día a día: sube las escaleras, ve al trabajo a pie o en bicicleta en lugar de utilizar el auto.

¡No al tabaco!



- Dice la Federación Mundial del Corazón que es una de las decisiones más importantes para mejorar la salud de tu corazón.

- Al dejar de fumar (o no empezar a fumar) mejora tu salud y la de aquellos que te rodean.

- A los 15 años el riesgo de ECV es similar al de una persona no fumadora. La exposición al humo de segunda mano es también una causa de enfermedad cardíaca en no fumadores.

- A los dos años de dejar de fumar, el riesgo de enfermedad coronaria se reduce sustancialmente.

Diabetes

Los niveles elevados de glucosa (azúcar en la sangre) pueden ser indicadores de diabetes, alerta la FMC. “La enfermedad cerebrovascular (ECV) es responsable de la mayoría de las muertes en personas con diabetes, por lo que si se deja sin diagnosticar y sin tratar aumenta el riesgo de enfermedad cardiaca y cerebrovascular”.

Presión arterial

Uno de los factores más importantes de riesgo de enfermedad cerebrovascular es la presión arterial. “Se le conoce como la ‘asesina silenciosa’ porque frecuentemente no presenta signos ni síntomas de alerta y muchas personas no saben que la padecen”, dice la FMC.