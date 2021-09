¿Podrá una pintura reemplazar el aire acondicionado?

Carmenchu Brusíloff

Santo Domingo, RD

En la búsqueda por reducir el calentamiento global (el que provoca las temperaturas agobiantes que estamos sufriendo), ingenieros de la Universidad Purdue, en Indiana, Estados Unidos, han logrado producir una pintura ultra blanca que enfriaría al punto de que ‘pudiera reducir la necesidad del aire acondicionado’. En la web de la universidad, el profesor de ingeniería mecánica Xiuln Ruan afirma que ‘si se usara esta pintura para cubrir un área de techo de unos 1,000 pies cuadrados, nosotros estimamos que podría obtener una potencia de enfriamiento de 10 kilovatios’. Es decir, más potencia ‘que el aire acondicionado central utilizado por la mayoría de las casas’.

Alejamiento del calor infrarrojo

La fórmula de la pintura creada por Purdue refleja hasta el 98.1 por ciento de la luz solar y a la vez aleja de la superficie el calor infrarrojo. En comparación, ‘la típica pintura blanca comercial que refleja solo 80-90 por ciento de la luz solar, se calienta en lugar de enfriarse’. Ahora bien, ¿cuántos años faltan para producir esta pintura a gran escala y ponerla a la venta? Sea como fuere, la noticia es un rayo de esperanza, aunque sea para las generaciones jóvenes, no la mía.

Consumo proyectado de electricidad

Y hablando de electricidad, el informe que recibo de Edesur me mantiene tan al día que, además de especificar el consumo de kwh día a día y el consumo acumulado con el costo correspondiente en pesos, presenta un consumo y costo proyectado para el corte de factura. Compruebo de esta forma que la lectura del contador es correcta, pues los sube y baja coinciden con el cuándo y por cuánto tiempo se encienden los aires acondicionados (que son de los viejos) en mi casa. Si la factura llega alta no me puedo quejar. Es porque el consumo fue alto. ¡Bien por los ejecutivos de Edesur!

Bazar de artesanía en Santiago

¿Eres amante de las piezas artesanales? Abarcan facetas tan disímiles como son los adornos para la casa, bisutería, joyería… En nuestro país la artesanía está caminando a muy buen paso, y con motivo de la celebración de los 18 años del Centro León, en Santiago, en sus instalaciones será celebrado un Bazar de Artesanía este sábado 2 de octubre. Encontrarás diversidad de productos de artesanos y gestores de industrias creativas dominicanas. El bazar abre a las 10:00 de la mañana. Aprovecha la oportunidad. Hay un requisito para entrar: usar mascarilla.