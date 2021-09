La importancia del sueño en la productividad, según Michelle Grinberg

Santo Domingo

La llamada coach del sueño, Michelle Grinberg, resaltó la importancia del sueño y como la falta de este puede afectar tanto la salud como las finanzas, impactando de manera negativa en el diario vivir.

“Si quieres aumentar tu productividad, duerme bien. La falta de sueño afecta casi todas las actividades cognitivas, estarás menos alerta, reaccionarás pobremente a nueva información y tu memoria fallará. Imagina las implicaciones que esto tiene para tu empresa”, asegura Michelle quién está certificada por diversos institutos, entrenamiento y capacitación que inició en Los ángeles California



Grinberg, también economista y con un MBA en Texas, reitera que se deben tener ocho horas de sueño por noche, pero los ejecutivos rara vez lo cumplen y si no se duerme lo suficiente, la salud y las finanzas de su empresa pueden verse afectadas.



“Esta situación a la larga repercute en el desempeño, pues los errores son más comunes y pueden costarles dinero a las empresas. Algunos ejecutivos presumen de dormir poco, pero casi todos necesitamos de varias horas de descanso. Si duermes menos de siete horas, lo más probable es que funciones con una desventaja cognitiva, mientras tu salud y tu negocio pagan el precio”, agrega.



Destaca que lo ideal – en un adulto– es dormir entre siete y ocho horas diarias, pero en el momento en que empezamos a tener una menor cantidad de tiempo es cuándo los desórdenes comienzan a aparecer. Con una certificación como especialista de sueño infantil en diferentes institutos importantes y por el método de Happiest Baby on the Block, la experta es actualmente la directora del instituto de sueño mexicano ISI (Instituto de Sueño Infantil), enfocado en enseñar, capacitar y certificar nuevos especialistas en sueño.

“En la gran mayoría de los casos se observa una mejoría en nuestra salud, humor, apetito y estado de ánimo al resolver cualquier trastorno que se asocie con el sueño, a pesar de esto, ocupa el último lugar en la lista de nuestras prioridades y no le brindamos la atención que requiere”, dice.