Tips que debes saber sobre el cáncer de próstata

Pablo Mateo

Santo Domingo, RD

El cáncer de próstata es uno de los cánceres que al momento cuenta con más probabilidades, y opciones de tratamiento de ser curado, si es diagnosticado a tiempo. De ahí la importancia de someterse a la debida evaluación médica.

1- La herencia o la genética es un aspecto importante a tener en cuenta, si usted tiene familiares (padres, madres, abuelos, hermanos), que han tenido cáncer de próstata o cáncer de mama, esta aumenta la probabilidad de que usted tenga un cáncer a más temprana edad.

2- El tacto rectal (introducir un dedo enguantado y con lubricante a través del recto), es parte del examen físico en la visita al urólogo, y es beneficioso para sospechar si existe no solo cáncer de próstata, sino también hemorroides internas, sangrado gastrointestinal, fístulas anales, o un tumor de recto, entre otros.

3- El cáncer de próstata aunque afecta hombres mayores de 50-55 años, hoy en día hemos tenido pacientes con menos de 40 años con cáncer, por lo que la evaluación periódica es importante aunque usted no tenga ningún tipo de molestia.

4- Uno de los principales problemas u obstáculos de diagnosticar temprano el cáncer de próstata como se hace con otros cánceres, es que en general no da síntomas, o sea no produce ningún tipo de molestia. El hombre está totalmente normal, no siente nada, y la mayoría de las veces cuando da algún síntoma o molestia, ya es tarde para realizar un tratamiento curativo.

5- El crecimiento benigno de la próstata o hiperplasia prostática benigna (próstata crecida o aumentada de tamaño), no significa que usted tenga cáncer, pero es un indicativo de que debe visitar y darse seguimiento con su urólogo.

6- Realizarse la vasectomía (ligadura de los vasos deferentes para producir infertilidad, hombres con fertilidad satisfecha), como se ha mencionado en algunos medios, al momento no tiene ningún tipo de relación con el desarrollo del cáncer de próstata.

7- Existe un estudio reciente dirigido por la Universidad de Harvard, publicado en la Revista Europea de Urología, donde compararon hombres que tenían menos de 7 eyaculaciones al mes, y otro grupo con más de 21 eyaculaciones al mes, y concluyeron que estos últimos con 21 o más eyaculaciones al mes, tenían menos incidencia de cáncer de próstata.

8- En este momento usted puede tener cáncer de próstata y no sentir nada. La única forma de saberlo es realizándose una evaluación periódica con su urólogo. Ante cualquier duda que tenga, visite su urólogo.