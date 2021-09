Rebeca Barrera, con su hermoso arte a ‘pedir de boca’

Claudia Ureña

Especial para L2

Santo Domingo, RD

Para el año 1992 Rebeca Barrera incursionó por primera vez en el mundo del arte. Debido a su condición especial, desde los 10 años recibió terapia ocupacional y con el tiempo desarrolló múltiples habilidades. No hizo honor a su apellido porque no ha habido barrera que la detenga en su camino al éxito obtenido.

Al principio no le daba importancia a pintar y siguió estudiando como ‘hobbies’. Cuando realizó sus primeros dos brochazos sintió una fuerte conexión y se dijo: “Voy hacer esto toda mi vida, aunque sea un garabato”.

Cuando veían la calidad de sus pinturas era elogiada y desde entonces decidió tomar la pintura más en serio.

Rebeca Barrera, artista plástica

Para la artista el arte no tiene límites. Desde su nacimiento fue diagnosticada con parálisis cerebral infantil. Por esta razón, a los siete años fue trasladada a Filadelfia, Estados Unidos, para recibir terapias junto a otros 20 niños que tenían la misma condición.

Luego de cuatro años realizando estos viajes, los padres desistieron del tratamiento, ya que el resto de los infantes lograron caminar, excepto su Rebeca. Sin embargo, Dios tenía un propósito en su vida, pues a pesar de que los médicos aseguraron que, con mucha suerte, viviría hasta los 20 años de edad, el lunes 13 de septiembre Rebeca celebró sus 62 años, y espera continuar festejando muchos más.

Tras lograr una interacción oral que parecía imposible, el deseo de Rebeca era hacer “un producto de sus manos”, y esta fue la motivación que la convirtió en la artista que hoy es, y que acaba de presentar una exposición en el ‘lobby’ del Teatro Nacional.

Su propuesta

Lo interesante de esta colección privada es que las pinturas fueron hechas con la boca. Surgió cuando un día, dejando de lado sus manos, Rebeca fue sorprendida por un amigo de la familia con un pincel en los labios, utilizando su boca para pintar. Altamente conmovido y motivado por la escena, el amigo regresaría días después con una mesa especial, fabricada con el objetivo de facilitar la nueva carrera de Rebeca: “pintar con la boca”.

Hasta el momento la artista ha realizado más de 160 cuadros y su mayor inspiración es el amor al arte, además pertenecen a la Asociación de Pintores Boca Pie (APBP), la cual está ubicada en España.

Los logros de Rebeca son considerados por muchos como titánicos, pero ella con su inagotable humor los define como “divertidos”, pues consiguió

completar sus estudios primarios en el colegio San José, en su natal Puerto Plata. Lo hizo tomando prestadas las manos de una amiga, finalizó esa etapa de manera excelente.

La siguiente meta sería la secundaria, la cual también culminó a través del sistema de estudio a distancia. Además, recibió clases de la mano del artista más grande que ha dado República Dominicana, el maestro Cándido Bidó.

“Me voy a otra dimensión cuando pinto, mi primer brochazo me hizo feliz; aunque sé que resulta desesperante verme hacerlo (hasta yo misma me agobio cuando me miro desde afuera), lo importante es lo que pasa por dentro. Puedo pintar todo el tiempo, toda mi vida, sin sentir cansancio”, asegura la artista.

Asimismo, con una emotiva exposición de sus obras la Casa de la Cultura de Puerto Plata le realizó un reconocimiento para celebrar sus 29 años en el arte.