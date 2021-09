Sociedad Dominicana de Orquideología: 54 años dedicados a promover el cultivo de las orquídeas

Yaniris López

yaniris.lopez@listindiaio.com

Santo Domingo, RD

La Sociedad Dominicana de Orquideología (SDO) celebra este 21 de septiembre 54 años de fundada y lo hace promoviendo no solo su cultivo, sino la conservación y multiplicación de las especies nativas y endémicas de La Española.

Aunque debido a la pandemia del coronavirus este 2021 no celebraron la tradicional exposición, la SDO se mantuvo activa de forma virtual.



De hecho su presidenta, Maritza Camacho, comenta que en el 2020 realizaron más encuentros que en años anteriores.



“Hicimos 21 charlas, rompimos nuestro propio récord porque no pasábamos de 10 o 12 al año. Esa interacción nos ha mantenido activos y celebrar los 54 años nos llena de gozo y alegría porque con todo y pandemia mantuvimos la esencia de la sociedad y hemos ido creciendo”.



En entrevista con Listín Diario, los cultivadores Rubén Alfonseca, Milda Sánchez, Altagracia Cabrera y Ángeles Martínez coinciden en que nunca se sabe lo suficiente sobre orquídeas y por eso las charlas y talleres son siempre bien acogidos por los miembros y el público, pues aprenden unos de los otros.



“Cada persona le va agregando su propio valor -dice Camacho-. Las plantas son energía, pura energía; ellas van a recibir lo que tú les das”.



Cabrera resalta, además, el poder terapéutico del cultivo de orquídea y los beneficios espirituales y emocionales que proporciona dedicarles tiempo y cuidados.



COMPROMISO Y VOLUNTARIADO

Uno de los logros que destaca la SDO es el que, según Camacho, parece más difícil de conseguir.

“Lo más difícil es sumar gente que quiera crear compromisos, porque esto es un voluntariado. El que se integra sabe que viene a servir a favor de lo más bello que Dios nos ha dado, la naturaleza”.



Gracias a ese voluntariado el interés por las orquídeas, tan limitado en los primeros años de fundada la SDO, crece cada vez más tanto a nivel personal como comercial.



Señalan que antes no todo el mundo podía tenerlas o comprarlas y sin embargo hoy, pese a que son más costosas y los productos para su mantenimiento también son caros, las personas tienen más ejemplares y más variedades.



“Éramos muy poquitos –recuerda Camacho-, y cuando tenías una con flores que no fueran blancas ni moradas todo el mundo estaba detrás de ti, porque en aquella época eran los colores más comunes y no había tanta variedad como ahora”.



Mucho del éxito también se debe a la celebración de la exposición y el concurso anual de la SDO, una actividad que atrae a personas de todas partes del país y que desde el año 2019 se acoge al juzgamiento internacional de la Sociedad Americana de la Orquídea (AOS, en inglés).



“Con esta actividad nos hemos convertido en un canal de atracción para la gente, para que conozcan la belleza de las orquídeas”, expresa Camacho.



En estos 54 años han realizado 48 exposiciones y 38 concursos.



“En marzo del año que viene, con la bendición de Dios, vamos a celebrar nuestra próxima exposición”, promete la presidenta de la sociedad fundada en 1967.



¿PLANES DE LA SOCIEDAD?



Seguir promoviendo la protección y multiplicación de las orquídeas nativas y endémicas de República Dominicana y ver la posibilidad de canalizar alianzas con el Ministerio de Educación para que desde la primaria se enseñe sobre la conservación de la flora dominicana y, como parte de esta, de las orquídeas.



“Queremos incidir dentro de la educación, seguir insistiendo para convertirnos en verdaderos protectores de nuestras orquídeas”, dice Camacho.



Otros objetivos para el año 2022 son mantener el concurso internacional y crear una escuela para jueces, “para que todo el que quiera aprender a juzgar lo pueda hacer”.



Colección de tazas. La SDO informa que todavía tiene disponibles pozuelos de la edición única que hizo con imágenes de los ejemplares locales ganadores de premios internacionales incluidos en el “Libro Mundial de las Orquídeas”.

La sede de la sociedad (por el momento solo están abriendo los miércoles) está ubicada en el Jardín Botánico Nacional (JBN), institución con la que mantiene lazos de cooperación.



Participación. La SDO cuenta con unos 130 miembros.

Aniversario. Este sábado 18 de septiembre la SDO celebrará una asamblea virtual y semipresencial donde revisará los estatutos que la rigen.



Pérdida. Este 2021 la sociedad perdió a uno de sus miembros más queridos: el cultivador Roberto Rodríguez Ayala.



Compromiso. Durante la entrevista con Listín Diario, la SDO recordó a los miembros más antiguos de la sociedad, entre ellos Jerry Dupuy, Antonia García, Jorge Paniagua, Adolfo Gttschalk Moscoso, Ina Moreaux de Nouel y Roger Medina.