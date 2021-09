No se ven aquí y se quieren ver allá

Xiomarita Pérez

Santo Domingo

Me gustaría saber si solamente son los dominicanos que sufren de esta situación: amistades que viven en la misma ciudad y nunca han tenido tiempo de visitarse, pero si una de ellas sabe que la otra va para Nueva York se las arregla para juntarse y hacer una chercha ya sea en el Bronx, Manhattan, Queens… lo importante es el placer de verse en “la ciudad de los rascacielos” lejos de su país.



Me imagino que no es normal, porque ¿para qué tengo que juntarme con una persona en el exterior si es más fácil vernos en nuestro país, que es menos complicado? Porque somos así y así somos.



Ocurre también que cuando vamos a visitar familiares o amigos en los Estados Unidos estos nos dedican tiempo con calidad, pero somos tan incomprensibles que cuando esos mismos vienen al país nos ponemos de mal humor porque no nos visitan (me excluyo). Les dejo su espacio a mis amigas hermanas Nilda y Naira, que residen en Miami, al llegar a República Dominicana, porque cuando quiero verlas solo tengo que tomar un avión.



Otro tipo de amistades es la que no se conforma con que le den albergue, quiere que la lleven de compra y visitar algunos atractivos turísticos, además de que la trasladen a donde un primo más lejos que “er diache” para irla a buscar al día siguiente. El motivo de esta visita es para que le “moje la mano”, luego de contarle su situación económica.



La gente no sabe o se hace ignorante de que muchos de los que se han ido a EE.UU. ha sido por necesidad y existen razones en estos últimos años por la que vienen a vacacionar en la parte Este del país, no a su provincia y se juntan con su familia cercana y evitan que la familia lejana y la vecindad lo acosen.



Seamos más consecuentes