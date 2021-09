Frescura y optimismo: lo que trae el ‘Eterno Verano Mondino by José Jhan’

Listín Diario

Santo Domingo

Buena energía y optimismo y el concepto positivo y alegre de la vida son los elementos que identifican la nueva colección ‘Eterno Verano Mondino by José Jhan’.



Se trata de una colección bien concebida y divertida para todos los integrantes de la familia y para los amantes de las piezas de Jumbo para esta temporada.



Cuenta con prendas de vestir y accesorios exclusivos que tienen como elemento protagónico el popular y moderno ‘emoji’ de la carita feliz guiñando un ojo, que inyecta y transmite alegría a las personas.



“No suelo estar triste y mucho menos con cara larga, en fotos por ejemplo no puedo posar serio, yo soy alegre, feliz y me gusta transmitir esa energía, por eso siempre digo “always happy and smiling” y en eso se basa la nueva colección, estar feliz y sonriente, como nos exige esta nueva etapa de la vida, luego de la pandemia por el Covid-19”, diceJosé Jhan.



‘Eterno Verano Mondino by José Jhan’ saca por completo y en una segunda ocasión a este diseñador de su zona del confort. En la industria de la moda, su nombre es conocido por sus piezas de gala para hombres.



Nueva vez, para Jumbo diseña ropa femenina e infantil, al ver la gran acogida que tienen sus piezas por parte de las mujeresque hicieron suya, la colección del año pasado.

Tonalidades



Los colores que priman en la nueva propuesta son alegres, vivos, y con un aire de calidez que identifica este país caribeño. Al igual queéstos, las telas son lige ras, ideales para la playa y las actividades de ciudad, ya que tenemos el privilegio de contar con un clima que permite disfrutar de un eterno verano.



Según Jhan, aun el mercado dominicano es un poco tímido al momento de comprar piezas locales y aunque sí se consume lo nuestro, se hace necesario fomentar el orgullo por nuestros diseñadores de moda, diseñadores gráficos, ilustradores, artesanos y crear los mecanismos para proyectarlos y dar a conocer su talento “no solo los mío, sino de todos los diseñadores de nuestro país, pues tenemos mucha creatividad”.



“Me encanta colaborar con otros artistas, por segunda vez, la diseñadora gráfica Norca Amézquita y su marca ‘Media Isla’ nos apoya con sus imágenes para los t-shirts y e la autora del emoji nuestro, incluyendo la colaboración de unos bolsos de edición limitada con la marca local de accesorios Navy Crew, es tiempo de alegrarnos y convivir con optimismo y reflejamos lo que somos con estas piezas”, asegura Jhan.