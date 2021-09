Fertilidad: ¿por qué congelar mis óvulos?

Marta Quéliz

Santo Domingo

Hace unos días, la actriz dominicana radicada en Estados Unidos, Celinés Toribio, aconsejó a la mujer a que congele sus óvulos si cumple con los requerimientos para hacerlo. Su exhortación la hizo a partir de la dura experiencia que está viviendo porque luego de someterse a tres procesos de fetilización para convertirse en madre los médicos no le dan esperanzas.



Partiendo de esta realidad, LISTÍN DIARIO, a través de su sección L2, se interesó por el tema. Para tratarlo contactó al gineco-obstetra y experto en reproducción asistida Alexander Montes de Oca.



Al respecto, comienza diciendo que, a medida que la edad aumenta, la mujer puede tener dificultades para quedar embarazada y tener un bebé sano.



El especialista admite que, todavía en el país no hay ese gran auge de criopreservación de óvulos, que es como se llama el proceso que consiste enasimilar el tratamiento de fertilizacion in vitro (FIV). “La primera parte del tratamiento consiste en dar medicamentos hormonales para tener una mayor respuesta de los ovarios y luego que estos folículos hayan alcanzado la madurez, se realiza la aspiración de ellos.



Luego estos ovocitos maduros son congelados de manera indefinida. El proceso tiene una duración de 12-14 días aproximadamente”, explica Montes de Oca.



A la pregunta de que si criopreservación de óvulos garantiza tener un futuro bebé sano, el experto explica que no necesariamente, pues a medida que la mujer envejece, disminuye la la calidad de sus óvulos.



Montes de Oca informa que, a partir de los 35 y 40 años la reserva ovárica empieza a disminuir de forma natural. Por ello es que enfatiza que, ya sea por motivos profesionales, sociales o de salud la mujer puede posponer el momento del embarazo.



Tras ponderar el éxito que puede tener este tipo de proceso, lamenta que en República Dominicana no sea mayor la búsqueda de este tipo de ayuda. “Ahora mismo con todos los videos e información que existen, es que están aumentando las consultas en este sentido”, puntualiza.

Interrogante vital



¿Existe un límite de edad para congelar mis óvulos?



A esta pregunta responde: “Antes de iniciar deben de realizarse estudios hormonales y sonografías para saber cómo está la reserva ovárica y, con ello sabemos si es adecuado o no realizar el procedimiento. Cada mujer es diferente con respecto al efecto de la edad y fertilidad”, explica.



Se entiende que es una práctica muy costosa, y es importante saber que, los seguros médicos no cubren ningún proceso ligado a la fertilidad, confirma el especialista.



Etapas de los costos

Se pueden dividir en 3:

•Consulta, medicación, extracción y congelamiento

• Almacenamiento hasta su uso

•Procedimiento de fertilización de los óvulos y transferencia de estos embriones.



Candidatas condiciones especiales

• Pacientes con baja reserva ovárica

• Pacientes sometidas a quimioterapia o radioterapia

• Pacientes que quieran posponer su fertilidad