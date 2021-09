¡El país ya tiene reina para el Miss Mundo 2021!

Luisa Contreras

Especial para L2

Santo Domingo, RD

Para la joven Emmy Peña ha sido de gran satisfacción lograr la corona del Miss Mundo Dominicana 2021 sabiendo que su competencia la libró con un grupo de talentosas modelos de distintas partes del país.

La representante de la provincia Duarte reconoce que fue una reñida terna la que se desarrolló en las instalaciones del Barceló Grand Resort, en Punta Cana, casa matriz del concurso, donde reporteros de LISTÍN DIARIO, al igual que de otros medios pudieron observar el desenvolvimiento de las 25 concursantes en competencias que integraban tanto su destreza física como mental.

Además de Emmy Peña, Celinés Santos obtuvo el título de Miss International República Dominicana en un espectáculo que contó con la conducción de Mario Peguero y la presentación de Mirian Cruz. Natasha Abreu, de Santiago, ganó el Talent Show con el canto y el violín, así como también la mejor sonrisa; Amy Rosado de Punta Cana obtuvo premio de desarrollo deportivo y más interacciones en redes sociales; el título de ‘Top Model’ lo obtuvo la ganadora Emmy Peña y el mejor cuerpo fue el de Celinés Santos. De igual forma fue premiada la candidata de San Pedro de Macorís por su desempeño en la organización y en “Belleza con un propósito” donde cada candidata debe trabajar una causa social, premio que la llevo directo al cuadro de las 13.

Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje póstumo a la Miss Mundo Dominicana 1978, Jenny Polanco, así como también al cantante Víctor Víctor. Se entregó un reconocimiento especial por su trayectoria a la directora de la organización, la diseñadora Diany Mota.

Respaldo y organización

La mesa del jurado fue integrada por grandes figuras del mundo del arte y la belleza como Leonel Lirio, Francisco Sanchís, Haidi Cruz, Sally Tejada, quien fue Miss Mundo 2012, el productor de Despierta América, Luis Camilo, junto a demás empresarios e invitados especiales. La producción artística del evento estuvo a cargo de Iván Tejada y Pablo Pérez, coreografía de Marco Taveras y producción televisiva de Leonardo Villalobos y Héctor Montas.

