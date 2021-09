‘Ghosting’: cuando te conviertes en un ‘fantasma’ para alguien

Marta Quéliz

Santo Domingo, RD

“Todo comenzó con una baja en los mensajes de texto. Yo escribía y saludaba y no tenía respuesta. Siempre me dejaba en ‘visto’, yo mirando que estaba en línea. Disminuyeron las visitas y no por la pandemia, porque en plena cuarentena nos visitábamos. Comencé a llamarle y nunca atendía el teléfono. En fin, la amistad se había desvanecido y yo sin saber porqué”. Esta cita la comparte con LISTÍN DIARIO Adamarys Estévez dando testimonio de que ha sido víctima de abandono o ‘hacerse el fantasma’ por una de sus mejores amigas.

A Javier Ramírez le pasó algo parecido, pero con su novia. Tenían una relación que apuntaba al matrimonio. Tres años de relación y, un mal día ella no tomó la llamada, no le escribió en todo el día y mucho menos estuvo disponible cuando fue a su casa a visitarla. “Nadie sabía qué le pasaba. Su mamá me dijo que ella estaba durmiendo y me atendieron como siempre. Pasaban los días y era lo mismo. Al principio de la pandemia, buscábamos la forma de vernos y siempre estábamos conectados. Después, como en noviembre fue que ella comenzó a ponerse así hasta el sol de hoy. Me pasó lo que le llaman ‘ghosting’, que está muy de moda en estos tiempos.

En efecto, este término está en boga y ha tomado más auge durante la pandemia, pues por diversos motivos hay gente que decide abandonar una relación ya sea de amistad o amorosa. Así lo deja saber Cristina Acosta, psicóloga familiar y de pareja, quien nombra algunas causas que originan este tipo de situaciones.

“ Hay que dejar fluir las cosas para sanar. Hay que vivir el duelo, porque perder una amistad, una pareja es doloroso,y más aun cuando se entiende no hay razones para ello. ”

Olga María Renville, psicóloga

“Fíjate, a veces la persona no quiere hacer esto. Por supuesto, este tipo de abandono o ‘ghosting’, como le llaman, ha existido siempre, pero quienes trabajamos con la conducta hemos notado que con la misma pandemia puede que hayan aumentado los casos. ¿Por qué? Porque hay una alta incidencia de depresión y otros trastornos psicológicos que sencillamente te llevan a apartarte de todo y de todos”.

“Eso por un lado”, comenta la experta. Otra causa es que hay personas que cortan de raíz una relación de amistad o amorosa y no reparan en el daño que puedan causar al otro, solo se concentran en lo bien que se sienten ellas sin tener ese vínculo con tal o cual amigo, amiga, novio o novia.

¿Qué hago para recuperar la relación?

Sobre las posibles soluciones al duelo que causa el ‘ghosting’ o que alguien querido se haga el “fantasma”, habla la experta en Filosofía Mental, Olga María Renville. “Lo primero que debemos hacer es no sentirnos culpable por la decisión que tomó otra persona sin que le hayamos dado motivos para que nos abandone”, aconseja.

Resalta que hay que dejar fluir las cosas para sanar. Hay que vivir el duelo, porque perder una amistad, una pareja es doloroso,y más aun cuando se entiende no hay razones para ello. “En estos tiempos de pandemia se han dado muchos casos precisamente por los trastornos psicológicos que están padeciendo muchas personas y que deciden desconectarse de todo. Por eso es que insisto en que lo más importante es no sentir culpa de algo que no hemos hecho. Ahora bien, si somos quienes hemos provocado el abandono, hay que buscar la manera de pedir perdón, de reconquistar esa amistad o ese amor si todavía hay tiempo para hacerlo”.

Renville insiste en que cuando eres tú quien juega al ‘fantasma’ en la relación, debes poner en práctica la empatía. “Sí, ponerte en los zapatos del otro a ver qué se siente cuando somos víctima de abandono sin explicación. Y, si es que algo más fuerte que tú te obligó hacerlo, como una depresión, entonces, debes buscar ayuda”, puntualiza.