Solucionan problema de factura tardía de Edesur

Carmenchu Brusíloff

Santo Domingo

Un problema técnico provocó que usuarios del sector donde vivo no recibiéramos a tiempo la factura de Edesur, por el consumo de julio. El problema ha sido resuelto, y por dicha facturación tardía pospusieron su fecha límite de pago. En cuanto al récord de consumo, por el problema caía en Spam. Gracias a Maximiliana por explicarme la razón y de que una persona llamara al día siguiente para saber si había recibido la factura. ¡Sí, la recibí! Gracias.

Sin agacharse ¿cómo recoger cosas del suelo?

‘Prohibido agacharse’, me dijo el reumatólogo, doctor Alba, al ver la radiografía de mi columna vertebral. ¿Y cómo recojo lo que se cae al suelo? Me sugirió unas pinzas que venden para recoger basura, aunque no sea basura para lo que las necesito. El asunto es que en el país no aparecen. Hubo que acudir a Internet. Pero hay artículos que por su peso las pinzas no alzan.

Así que en el supermercado compré una pala y un escobillón para usar exclusivo en artículos limpios. Ya no me agacho. Me cuido contra una fractura. Si tienes ese problema ya sabes cómo resolverlo.

La mujer: centro de tema de tres libros de AGN

‘Actitudes femeninas frente a los oficios no tradicionales, por Lusitania F. Martínez Jiménez, es uno de tres libros publicados por el Archivo General de la Nación, donde la mujer es el tema principal, amén de haber sido escritos por mujeres. El de Lusitania pone ‘en el tapete el desempeño de la mujer, ahora en una sociedad globalizada y en la cual las diferencias de género siguen marcando sus reivindicaciones’.

La mujer china, la migración y las tierras del Caribe

‘La mujer china: del dolor a la esperanza’, por Mu Kien Adriana Sang Ben, es otro de los libros del AGN. Aborda ‘diversos aspectos que tratan de explicar la situación de la mujer durante la antigüedad china y su evolución hasta convertirse en un ente importante del desarrollo social y un agente ineludible en el proceso migratorio de ciudadanos chinos hacia las tierras del Caribe’. Uno de sus capítulos es ‘Las novelas desnudan la cruda realidad’.

Narración ‘desde un yo femenino’

También del AGN está ‘Charamicos’, por Ángela Hernández Núñez, del cual Ester Gimbernat González comenta que ‘además de su rescate de los rumores traspapelados de la historia, se propone un nuevo pensamiento, un nuevo modo de conceptualización, desarrollado desde un yo narrativo femenino, y una coralidad de historias de mujeres y marginados’.