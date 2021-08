¿Por qué hay facturación tardía de Edesur?

Carmenchu Brusíloff

Santo Domingo, RD

‘Dicen que mi facturación está en cero’, comenta una vecina. Lo mismo dice otra vecina, cuando pregunto si les ha llegado la factura de electricidad de Edesur. La recibo siempre por email a principios de mes, pero al día 22 de agosto, al escribir Menudo, brilla por su ausencia. Llamé al teléfono con respuesta grabada y tuve igual contestación: está en cero. Pero resulta que no he pagado el consumo de julio. ¿Quién lo entiende? En su ‘call center’, tras mucho insistir me responden que la facturación está tardía. En cuanto al análisis de consumo que enviaban, mi último es del 22 de julio. ¿Qué problema tiene Edesur?

Cómo donar para ‘dar esperanza’ a cuatro fundaciones

Cuatro fundaciones se han unido para lograr donaciones que permitan continuar desarrollando su labor con niños, niñas y adolescentes de grupos de alta vulnerabilidad. Son ellas Yo También Puedo, Nido para Ángeles, Fundación de Amigos contra el Cáncer Infantil (FACI) y la Fundación Salesiana Don Bosco. Unidos sus esfuerzos junto a Ágora Mall han desarrollado la plataforma de recaudación Dar Esperanza, que estará funcionando hasta el 31 de este mes. Habrá también actividad presencial este viernes 27 y sábado 28 en el atrio del nivel 1 de Ágora Mall donde podrás hacer tu donación en efectivo, cheque o a través de tarjeta de crédito o débito. ¿Prefieres acceder a la plataforma? Hazlo a través de la aplicación digital Rallybound, plataforma de recaudación que permite captar aportes locales e internacionales.

‘El Principito’: en escena este fin de semana

La 13ª Edición de Teatro Chiquito, como parte de la celebración de los 30 años del Teatro Guloya, finaliza este domingo 29 de agosto. Aprovecha para llevar tus niños a las 4:00 de la tarde a las funciones de la bellísima obra El Principito. Será presentada por el grupo Teatro Bálsamo de Puerto Plata. Recomiendan reservar (por teléfono o Whatsapp 809-685-4856) ya que a causa de la pandemia solo serán utilizadas 50 butacas. El teatro está en la calle Arzobispo Portes 205, Ciudad Colonial.

¿Tienes algún documento histórico de cierta importancia?

El Archivo General de la Nación, según leo en uno de sus boletines, pide a quienes poseen documentos históricos de alguna importancia, sean particulares o de procedencia oficial, donarlos al AGN. Cada colección de documentos obsequiada ostentará el nombre del donante. Llama al 809-362-1111 o al 809-362-1119 para concretar detalles.