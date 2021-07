Combate el acné causado por el uso de mascarillas

Santo Domingo

El uso permanente o prolongado de mascarillas para protegerse contra el COVID-19 está causando lesiones pustulosas que agravan el acné en la piel del 70 por ciento de las mujeres, debido a que el ser humano no está diseñado para usar tapabocas por tantas horas.

La afirmación es de la doctora Sheila M. Feliz Abreu, dermatóloga del centro de salud Hospiten Bávaro, quien asegura que esa situación, llamada acné mascarilla o “maskné”, está causando estrés y ansiedad a las personas de ambos sexos, en su mayoría mujeres que acuden a su consulta, producto del calor, uso de maquillaje en oclusión y manipulación, lo que provoca infecciones y manchas residuales.



Para ello, la profesional considera necesario un tratamiento especial con jabones suaves, así como aguas micelares y termales que respeten el pH de la piel, que no irriten ni alteren las propiedades de la superficie cutánea.



De ahí, que la doctora Féliz Abreu no recomienda que las personas se manipulen las lesiones en casa “porque se las sobre infectan, agravando la condición preexistente, que al final provocará esas manchas y cicatrices que afectan la autoestima”.



“Es necesario -expresa- utilizar hidratantes que mantengan intacto el manto hidrolipídico de la piel, que no es más que una emulsión fisiológica que le confiere su propiedad más importante, la de ser esa barrera protectora que le ayuda a evitar la pérdida de agua y electrolitos, bloqueando la penetración de sustancias indeseables del medio ambiente”, precisa la doctora Féliz Abreu.



Indica que en los casos en que en la piel tiende a tener infecciones, se pueden medicar con antibióticos tópicos u orales, siempre conociendo el historial del paciente y la condición particular que presente al acudir a la consulta.



Prevención

Para la doctora Féliz Abreu, la piel debe ser cuidada “desde el nacimiento hasta la ancianidad”, por lo que entiende, debe hidratarse correctamente, evitar baños prolongados con agua a alta temperatura, observando una buena alimentación, y suplementación, puntualizando en la ingesta adecuada de líquidos, mínimo de dos litros de agua por día.