Los retos de remodelar un lobby

Carmenchu Brusíloff

menudocb@yahoo.com

En el mundo del diseño interior la remodelación de un espacio es asunto que requiere mucho ‘know how’. Lo demuestra la diseñadora Claudia Díaz con la remodelación que realizó en el lobby de la Torre Boticelli. Ella describe los pasos que dio cuando recientemente, en 2020-2021, hizo dicho remozamiento luego de 18 años de haber sido concebido por la firma del arquitecto Campagna Ricart y la diseñadora Alexandra Guzmán. El interiorismo de Claudia Díaz le dio un cambio más moderno. Imágenes de este cambio las encuentras en un reportaje publicado en Aldaba, revista de diseño interior y decoración del Grupo Listín. ¡No te la pierdas!

‘Memorias de Juanito’ se refiere a Juan Bosch

Cuando vi el título ‘Memorias de Juanito”, historia vivida y recogida en las riberas del río Camú, no imaginaba que el Juanito al que se refiere el autor, Reynolds J. Pérez Stefan, era nada más y nada menos que Juan Bosch. El libro ‘dibuja la aventura de un niño prodigio, que se perdía en las entonces profundidades del río Camú, con su hermano Pepito, Mario Sánchez y otros amiguitos’. El comentario es de Carmen Quidiello de Bosch, que en la solapa posterior del libro señala además que esta obra es un mapa impresionante de la situación social, económica, política y cultural de finales del siglo XIX y principios del XX en España, Puerto Rico y República Dominicana, especialmente en La Vega. Esta publicación forma parte de los 21 nuevos títulos aportados el pasado mes de junio por el Archivo General de la Nación.

Historieta a color del crimen de las Mirabal

Uno de los medios para que la gente joven conozca hechos históricos de la tiranía es presentarlos como historietas, con dibujos a color. Confío que así ocurra cuando llegue a sus manos la impactante presentación de la historieta ‘El crimen de las Hermanas Mirabal y Rufino de la Cruz’. Con un guión elaborado por Etzel Báez y con ilustraciones a cargo de Abel Raimundo, teniendo como asesora de historia a Carmen Durán, es una publicación del Archivo General de la Nación. Si quieres detalles sobre las publicaciones del AGN contacta a Karina Arias, en el teléfono 809-362-1111.

¿No aparece tu pago en la factura de la CAASD?

¿Hiciste un pago a la CAASD y luego no aparece acreditado? No te alteres. Haz la reclamación a través del correo electrónico servicioalcliente@caasd.gob.do, incluyendo cada comprobante. Así lo hice, y me respondieron a los pocos días excusándose e informando que estaban haciendo el crédito correspondiente.