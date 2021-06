Moda con alambres, mallas… Chavón en Montesinos

Carmenchu Brusíloff

menudocb@yahoo.com

Santo Domingo, RD

La creatividad de los estudiantes de Chavón la Escuela de Diseño se vio acrecentada cuando, obligados a permanecer en sus hogares por la pandemia, tuvieron que hacer moda con lo que tenían a mano. El resultado salta a la vista en una exhibición que está abierta al público hasta el 14 de julio en el monumento Fray Antonio de Montesino. Con el título Nuevos Mundos ‘unconventional fashion from an unconventional year’ muestra ‘piezas conceptuales que no estamos habituados a ver en esta industria’, como me dice Laura Sánchez, encargada de la carrera. ‘Estuvimos casi un año entero por computadora. Sólo nos vimos los últimos tres meses’. Al realizarlas en sus residencias utilizaron pintura, alambre, malla, plástico… Muchos vestidos cuelgan en maniquíes en un montaje donde asimismo puedes ver, entre otras cosas, hasta un rincón infantil con cama y muñecas. No te la pierdas. Vale la pena darse la vuelta por el monumento a Montesino. Ya sabes dónde queda: justo al principio del malecón capitaleño.

Novelas y relatos amenos con sabor criollo

Distraerse leyendo una ficción histórica o una historia novelada, o relatos de tierra adentro, es una forma de adentrarse en parte de nuestro acontecer. Hablo específicamente del acontecer dominicano de distintos tiempos, con publicaciones literarias que proyectan sabor criollo. La oportunidad de acceder a ellas la ofrece el Archivo General de la Nación que reúne títulos conocidos como desconocidos por nosotros. Te iré contando de algunos de ellos. (Para datos llama a Karina Arias, 809-362-1111).

Novela escrita por un soldado americano

¿Habías oído hablar de ‘Un hombre malo’, novela escrita por William Wendell Flewelling, soldado que participó en la ocupación americana del país? La obra que tengo en mis manos es una de las tantas que recién publica el Archivo General de la Nación. En su edición en inglés fue reseñada como ‘pequeña historia de amor… una imaginativa historia de amor y aventuras en la tierra de Colón’. Pero, como explica Eliades Acosta, ‘el autor no esconde su objetivo de adoctrinamiento colonizador’. Echándole un vistazo su lectura resulta amena, y aunque esté en el renglón de Colección Juvenil me propongo leerla.

Reproducen artículos del Listín sin acreditarlos

Artículos de Marta Quéliz y míos, entre otros, vi reproducidos en el digital El Titular, sin acreditar autoría ni la fuente: el Listín. ¿Infringen la ley? Entiendo que sí.