Post-Covid, ¿sabe usted cuánto cuesta respirar?

Marta Quéliz

Santo Domingo

Claudio no supo lo que era un espirómetro hasta que le informaron que por un tiempo éste sería su aliado en la lucha para recuperar la salud de sus pulmones. Talvez usted tampoco lo conozca y, por eso LISTÍN DIARIO le cuenta que es un aparato que ayuda a las personas hacer respiraciones profundas para ejercitar sus pulmones.

En los últimos tiempos, este equipo portátil ha tomado un gran protagonismo. De su demanda es responsable el Covid-19 que parece estar en todas. Los hay de diferentes formas, tamaños y necesidad. De distintos presupuestos también, pero esto poco importa porque lo que cuenta es disponer del que su caso amerite.



Ya Claudio tiene dos, y puede que le toque comprar otro más.

Los ejercicios que conlleva su terapia respiratoria van trazando la pauta de lo que él necesita. Además de este aparato, debe tener máquina de oxígeno para evitar el gasto constante de los tanques, aunque éstos no pueden faltar en la casa por si se va la luz o falla la máquina. Un tanquecito portátil también está en la lista. Es el acompañante fiel a las consultas médicas. Pero ojo, esos tanques, el grande y el pequeño, deben poseer cánula o humificador, válvula, botella y circuito de nebulización, la mascarilla, manguera y regulador. En caso del portátil, se necesitan las ruedas para arrastrar el tanquecito.

Una vez se tiene todo esto, a base de un gran gasto económico, el mismo Claudio comenta que, viene lo duro. Darle el uso que él le está dando porque para tener “un respiro de salud”, debe seguir al pie de la letra los ejercicios que indica la terapia a la que el Covid le ha llevado luego de hacer estragos en sus pulmones.

El costo

Mientras este señor busca la ayu-da que necesita para restablecer su salud, su bolsillo sufre las consecuencias. Antes de tener la máquina, que costó más de 1,000 dólares, debió comprar un tanque de oxígeno por casi 40,000 pesos, y llenarlo todos los días por 1,400 y pico de pesos. Por los tanquecitos portátiles también pagó miles de pesos. Sobre el precio de los accesorios, espirómetros, pago a los médicos y de terapia ya perdió la cuenta.



“Porque el Covid no sólo le pone precio a nuestra respiración, también nos incapacita para trabajar, aunque sea momentáneamente, y nos lleva a incurrir en gastos que acaban con lo poco que uno puede conseguir”.



Lo expresa dando gracias a Dios porque al menos no le ha faltado nada, pero sabe que no todo el mundo corre con la misma suerte.

Las terapias y su demanda

Según la doctora Licelott Martínez, actualmente la demanda de las fisioterapias neumológicas ha aumentado por causa del Covid.

Regularmente a este tipo de terapia se recurría por asma enfisema pulmonar y otras afecciones pulmonares.



“Estas terapias se necesitan dependiendo de la patología y de la condición física del paciente. Una vez calificas para optar por ellas, éstas son muy efectivas, sobre todo, en esta pandemia. Tanto es así que, la terapia respiratoria en UCI es primordial sumamente importante”, comenta la especialista del Centro de Fisioterapia Licelott Martínez.

Las terapias van desde ejercicio de espirar e inspirar profundamente hasta la educación de la tos, el drenaje postural, percusión y vibración, así como ejercicios respiratorios, los cuales tienen como objetivo mejorar la oxigenación y aumentar la función respiratoria.

Esto lo informa Alicia Torres, terapista que asegura que la pandemia por el Covid ha aumentado considerablemente el número de pacientes porque las secuelas del virus han afectado mucho la salud pulmonar. Por efectos del coronavirus, hace un año atrás, ella atendía tal vez una persona a la semana, y ahora recibe entre seis y siete. “La fisioterapia neumológica es necesaria para que las personas recuperen su salud, porque solas no pueden. La gente cree que esto es un juego. Este virus afecta la salud y el bolsillo” .