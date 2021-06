Ansiedad económica: ¿necesidad de dinero o problema de autoestima?

Margarita Brito

Especial para Listín Diario

Santo Domingo

Esta es la historia de un hombre de 42 años que dice no entender cómo su situación económica ha llegado a un punto donde se siente enfermo. La ansiedad, los pensamientos, su estado físico ya están afectados por “los líos en los que está metido”.



Tomando este caso como referencia, la psicóloga clínica Mónica Báez aborda el tema de la ansiedad económica. Todo comenzó muy sutil, cuenta.



“Cada vez que me llamaban para ofrecerme una tarjeta y no sabía decir que no. Me entusiasmaba la idea de tener un plástico que me permitiese llevar una vida como la que siempre desee, invitar a mi novia y sorprenderla…”, había comentado el señor.

Ante esta revelación, la especialista del Grupo Profesional Psicológicamente, dice: “Sin embargo, este señor no se daba cuenta que arrastraba un problema de autoestima que le imposibilitaba ponerse límites a sí mismo y aceptar vivir la realidad que le correspondía. Su afán por ‘encajar’ en los grupos sociales y hasta familiares, le llevó a endeudarse hasta afectar su salud y entorno”, explica la especialista.

La historia de este hombre, no termina ahí. Para pagar a los bancos se vio “obligado” a buscar prestado con usureros, pues ya su historial credi ticio estaba lacerado. Esto le cerró las puertas en la banca privada. Esta espiral de deudas lo llevó a situaciones de estrés, problemas de sueño, ansiedad, y comenzó a consumir alcohol para “tranquilizarse”.

Fumaba de manera incontrolable y para poder dormir se automedicaba con pastillas.

Ludopatía

El cuadro del protagonista de esta historia, era complicado. Abogados, problemas legales, laborales, familiares y de salud le habían generado estas condiciones de conductas disfuncionales con el dinero.



“A pesar de que el DSM5 no presenta las conductas con el dinero como un trastorno, no debemos olvidar que ciertas adicciones comportamentales como la ludopatía, sí presentan criterios de evaluación, de hecho, el juego compulsivo es una de las conductas disfuncionales con el dinero”, sostiene Báez.

Desesperado, acudió a un asesor financiero. ¡Consolidaron las deudas y un año después el problema estaba peor! Simple, el asesor financiero es una de las etapas de la recuperación económica, no la solución por sí sola, es por ello que repiten el comportamiento una y otra vez, llevando a la persona y a las instituciones financieras a pérdidas importantes de dinero.



“Hace unos meses tuve el privilegio de ser entrevistada para el periódico el Mundo de España, y allí comenté lo mismo con lo que cerraré este articulo: Si tus emociones están bien, tus finanzas estarán en orden, sana tú y sanaras tu economía personal”, concluye.