Conoce los encargados de vestir a los talentos que participarán en los Premios Soberano

Estefany Rodríguez Vier

estefany.rodriguez@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Después de haberse cancelado en 2020, vuelve el despliegue de glamour y elegancia por las celebridades más importante de República Domincana. Más allá de los artistas invitados, los talentos que forman parte de los Premios Soberano deslumbran por los atuendos que usan durante la ceremonia.

En las redes sociales han dado una probadita de lo que viene, Clarissa Molina y Caroline Aquino han desbordado su belleza con imponentes atuendos, en vispera a la gran noche soberana. El talento local brillarán tanto por las presentadoras como por la indumentaria que usarán gracias a creadores dominicanos.

Un experimentado grupo de diseñadores, estilistas y maquillistas son los responsables de la elaboración y confección del total look del personal artístico de la premiación dominicana, todo bajo la armonización de Selinée Méndez.

Como Coordinadora general de Producción y Directora de Vestuario afirma que la escogencia de los atuendos fue un tanto difícil, ya que se debe llevar la línea principal de lo que tiene en mente el productor general, René Brea. Además, unir las ideas de tantos artistas de la moda y sobre todo interpretar cómo el talento le gustaría verse en el premio.

Afirma que en esta edicción desbordará la elegancia, los colores, la personalidad de cada una de las celebridades que subirán al escenario, en todos los segmentos musicales, especialmente de las presentadoras principales Caroline Aquino y Clarissa Molina.

La selección de los expertos de la moda se produjo mediante las propuestas de 22 diseñadores en base a los requerimientos de Brea, quien produce por sexta vez este evento, solo tomando en consideración el género musical. Al final 12 creadores fueron escogidos.

Este año el reto ha sido mayor, señala Méndez, debido a la pandemia y los protocolos que deben ser llevamos. “Ha sido un reto aún mayor trabajar con esta pandemia, muchas pruebas de COVID a todos el personal semanalmente, las mascarillas todo el tiempo, distanciamiento físico y sobre todo los atuendos deben llevar sus mascarillas”.

A raíz de esta situación la comunicadora y exMiss República Domincana entiende que la moda se ve de manera diferente. Ahora considera que las personas buscan llevar prendas más elegantes y coloridas, dejando de lado los lujos, debido a que ha sido una época muy difícil para todo el mundo.

Estos serán los responsables de cómo se verán los talentos:

Entre los diseñadores están: Giannina Azar, Hippólito Store, Leonardo Fifth Av., Calpo Atelier, Karlos Nuñez, Leonel Lirio, Harold Jiménez, Bride To Be, José Jhan, Jorge David, Keyther Estévez y Joel Reyes.

Estilistas: Sócrates Mckinney, Luis Menieur y Radhamés Espíritu, así como la asistencia Jonathan Sánchez y Fidel Cabrera.

La dirección de maquillaje esta a cargo de Elis Mesa y Massiel Nina -Make Up Artist, junto a otros talentos que pondrán sus creaciones, mientras que la dirección de peluquería es de Lucy Perrone.

“Hemos preparado una entrega con mucho amor y con mucha humildad. Esperamos que nuestro país pueda recibirla, agradecerle a cada persona que puso su talento, a cada profesional o los que se están estrenando por primera vez en Premios Soberano, por su trabajo y dedicación, ya que aquí todos somos importantes, desde la persona que tiene la responsabilidad de pegar un botón hasta el que plasma un diseño”, afirma la encargada.