En estos tiempos, ¿sabes hablar de sexo con tus hijos?

Rosanna Herrera

Santo Domingo

“Nuestros hijos y nuestras hijas viven en una sociedad que sexualiza constantemente todo. Lo hacen con el lenguaje, la música, las imágenes en los medios de comunicación tradicionales, así como en las redes sociales. Ese bombardeo es constante, y muchas veces, no hay forma de controlar lo que ven o escuchan y, lo más preocupante sucede con quienes están en edades en las que pueden no entender lo que están viendo o escuchando”.

Así empieza a tratar el tema de la sexualidad, la psicóloga Carmen Virginia Rodríguez.



Desde su punto de vista, el acercamiento sobre este tema debe venir desde los propios hogares. Los cuidadores primarios, padres y las madres deben ser los protagonistas, ofreciendo la información adecuada para cada edad.



Lo que sucede, de acuerdo a lo visto a través del tiempo, es que los mismos padres y las mismas madres, aun en este siglo, tienen mucho tabú y miedo de hablar sobre el tema, nombrar las partes del cuerpo por sus nombres, considera la psicóloga clínica y terapeuta familiar del Grupo Profesional Psicológicamente.



“El peligro de lo anterior, es que si no les proporcionamos la información, nuestros hijos y nuestras hijas la van a buscar donde sea, y ese donde sea puede ser de fuentes no adecuadas y hasta peligrosas”, advierte la especialista.



A su consideración se une el sociólogo Jorge Nicasio, quien llama a los padres y tutores a poner atención a este tema. “Porque la sexualidad, ya no es como antes. Ahora hay mil y una manera de que los niños, a muy temprana edad se enteren hasta de lo que tienen que enterarse, por eso es que este es el momento ideal para que les proporcionemos la información correcta y estemos al tanto de lo que ven y siguen por la internet”, sostiene.

Punto sociológico

Según Nicasio, hay un punto importante para que los niños y las niñas se pongan en contacto con la sexualidad: “Y para mí, es inadecuado. Se trata de la música. Están consumiendo una música no apta para su edad. Los ponen a bailar, en ocasiones, de forma inapropiada y hasta los suben a las redes, y ojo, eso es pornografía infantil, pero ellos la asumirán como diversión y ahí está la distorsión, como lo dice la psicóloga, el acercamiento al tema de la sexualidad, que debe venir desde los hogares, va a llegar, pero de forma equivocada. La sociedad cambió, pero los padres y las madres están a tiempo de recapacitar para que sus hijos tengan una sexualidad sana”.

El profesional entiende que, cuando se habla de manera adecuada el tema de la sexualidad, habrá inclusive menos violencia doméstica, feminicidio y todos los actos que van en detrimento del ser y de la sociedad.

Recomendaciones de Rodríguez para hablar con ellos y ellas de sexo:

- Si se presenta la oportunidad, no la deje pasar, aproveche el momento.

- Evite los “sermones”, mejor, escuche más que hablar, y utilice las preguntas como herramienta de comunicación, pero las mismas con moderación.

- Lo que les diga, que sea apegado a la realidad, siempre tomando en cuenta la edad del niño o de la niña.

- Trate de que la conversación no se enfoque en los NO, “no hagas esto” “no hagas aquello” Cuando tenga este tipo de conversación, hágalo que sea de corazón, con amor, respeto, pero sobre todo, convencido o convencida de que lo que está haciendo es lo correcto”.