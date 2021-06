Alojarse en un castillo en España

Carmenchu Brusíloff

Santo Domingo

En España levantaron las restricciones de entrada para los turistas vacunados contra el Covid-19, aceptando ya la vacuna Sinovac, que hasta ahora es la que prevalece en nuestro país. ¿Te animas a viajar ya de paseo a la Madre Patria?



Si has estado varias veces, quizás ahora quieras experimentar algo distinto, como alojarte en un castillo. Una oportunidad la ofrece el castillo de Grisel, una fortaleza medieval con seis habitaciones dobles en Grisel, un pequeño pueblo aragonés, desde donde puedes hacer excursiones rurales, históricas...



Está a 80 kilómetros de Zaragoza, pero solo a tres de Tarazona. Su director es un escritor de novelas históricas: Luis Zueco. Leí su obra El Mercader de Libros, ambientada en el siglo XVI tras la invención de la imprenta, y con su personaje me trasladé mentalmente a numerosos países a la búsqueda de un libro, robado en Sevilla a Hernando Colón, un hijo del Almirante. A quien le apetece viajar en persona, pero dando riendas a la imaginación, las vacaciones en Grisel, o en el otro castillo que dirige, el de Bulbuente, bien podrían combinar realidad y fantasía.

Miel cruda con origen geográfico

Aunque mi hija vive en Puerto Rico, por el día de las madres me hizo llegar de regalo una miel ¡dominicana! Una miel cruda sin pasteurizar en cuyo envase especifican dos orígenes: el geográfico de la cosecha y el botánico, que es la floración. Lleva por marca Ámbar. El frasco que tengo a mano dice que esa miel proviene de Vallejito Abajo, y el origen botánico es de yipia, macadamia, café, aguacate y guarano. Pero hay otras variedades según floración: de mango, de flores de azahar… Si te interesan más datos, llama al 809-501-7512.

¿Se aceleró el audio en tu WhatsApp?

La primera vez que me dí cuenta me quedé de una pieza. Lo que escuchaba en mi Whatsapp era un hablar tan acelerado que ni entendía el mensaje. ¿Y esto? Hasta que me explicaron que es una novedad recientemente agregada, la cual podía graduar. Hacia un lado sale un número -1.0X, 1.5X o 2.0X- que uno puede cambiar mediante una pulsación encima. La tecnología…Cada día me trae una sorpresa.

Incongruencias en el cobro de la basura

Son tres viviendas adosadas, con igual número de personas en ellas. El asunto es que a una casa le llega la factura de la basura por 675 pesos mensuales. A otra por 450 y a una tercera por 380. ¿Hay quien puede explicar tal incongruencia? Por cierto, esto ocurre desde hace tiempo.