Hay que tratar bien a los empleados

Xiomarita Pérez

xiomaritabaila@gmail.com

Santo Domingo

Me transporto en OMSA, motoconcho, Uber, taxi, vehículos privados, públicos, en “voladora” y en el Metro. El martes en horas de la tarde abordé el Metro desde la estación Joaquín Balaguer hasta la terminal en la estación María Montez. El día anterior y ese martes no me sentía bien por el llamado Polvo del Sahara y cuando subo las escalinatas de la terminal estaba tratando de llamar un Uber y el sol era tan fuerte que no me atrevía a salir al pleno sol.

Uno de los miembros del Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro (CESMET) estaba invitando a todos los que estaban en la entrada que circularan, ya que obstaculizaban el tránsito peatonal. Esto lo veo bien, y le pregunto al CESMET que si podía estar en una esquinita y me dijo que no, que me fuera para el lateral exterior, donde la poca sombra que había ya estaba ocupada.

Quería estar más tiempo en la sombra porque no me sentía bien y él insistía y le dije “no me provoques”, mirándolo a los ojos, agregándole “a los empleados hay que pagarles bien para que traten bien a los clientes”. Al ponerme en el sol para esperar el Uber dije en voz alta: “seguro que no les pagan bien”.

Traigo esto a colación porque, aunque me incomodé, no sé qué o cuáles problemas tienen ellos por resolver y me imagino que no tienen un salario digno, se lo juro. Muchos policías de rango bajo, empleados de seguridad, bomberos, enfermeras no tratan bien al público, pero tampoco a ellos los tratan bien, son esclavos y tienen que quedarse callados. ¿Y saben quiénes son los afectados? Su familia y nosotros como usuarios, como público o como paciente.

En un restaurant, en el hogar, en las empresas de servicios hay que tratar muy bien a los empleados para que estos traten bien a los clientes, pacientes y vuelvan a utilizar los servicios. No se les ocurra como empresarios tratar bien a sus clientes, trate bien a su empleomanía, súbale el sueldo, pregúntele por su familia, cómo se siente y se verá el cambio en su semblante.