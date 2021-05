José Nova: un ‘pacto’ con el éxito

Marta Quéliz

Santo Domingo

No pertenezco al gremio de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), pero soy colega de sus miembros y, eso me hace parte de su crecimiento o padecimiento. Ahí tengo a buenos amigos, compañeros de trabajo y a mucha gente querida.

Entre esas personas está José Nova, un ser humano que goza de mi aprecio y consideración. Me enteré de que está postulándose para presidir esta institución, y lo aplaudo. Entiendo que él cuenta con el potencial para dirigir las riendas de un organismo como este.

Mi “angelito”

Aunque duramos un buen tiempo trabajando juntos, en LISTÍN DIARIO, mi cercanía con él se dio cuando, en un diciembre me tocó como “angelito”. Me puse tan feliz porque lo veía como un muchacho noble y dispuesto (no me he equivocado).



Desde ese momento decidí darle un regalo que le agradara y se pareciera a eso que yo veía en él. Le pareció que acerté. Le regalé una camisa blanca que, según me ha dicho, aún conserva. A partir de ahí, estrechamos nuestro vínculo amistoso y, aunque a veces duramos mucho tiempo para vernos, ese afecto ha seguido creciendo, y siempre he querido lo mejor para él. En esta ocasión, no es la excepción.

Buena propuesta

Leyendo la nota que ha circulado en los medios de comunicación, me entero de que su plan de trabajo busca lograr un ‘Gran Pacto por Acroarte’. Muy buena su iniciativa si tomamos en cuenta que ahora más que nunca los miembros de cualquier gremio deben trabajar mancomunado para lograr el progreso. El Covid-19 ha demostrado que en la unión sigue estando la fuerza. Que es el trabajo en el equipo el que da los mejores resultados.

Lo invito a una ciudad fabulosa

Por el cariño que le profeso, lo exhorto a visitar un lugar fabuloso donde el buen manejo encuentra cabida solo en la coherencia. Allí sobreviven los gremios que unifican sus buenas ideas para el bien común. Se imponen los aportes productivos que hace cada integrante, por eso de que: “grano a grano se llena la gallina el buche”. En esa ciudad fabulosa la armonía es la reina y nadie la quebranta porque es el pilar que sostiene el éxito y, que, de estar debilitado, provoca el fracaso.

Si lo logras, prestígialo

Gente cercana sabe que tengo como lema que hay “personas que prestigian el puesto y otras que se prestigian del puesto”. Y, en base a esta convicción, exhorto a Nova a que, de llegar a presidir tan importante gremio, que estoy segura lo hará, trate de prestigiar el puesto, que es el que le permitirá llevar también a los miembros de Acroarte a disfrutar del buen desenvolvimiento de esta ciudad fabulosa. ¡Éxitos!