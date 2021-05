Mayo florido

María Cristina de Carías

Santo Domingo, RD

Llegamos a la mitad del mes, este se ha caracterizado por el retorno del calor y las vacunaciones al segmento más numeroso de la población. Aparte de varios escándalos que, como siempre, han entretenido a la población, ansiosa de tener a todos los corruptos entre rejas.

La segunda mitad del mes girará en torno al homenaje a las madres. Es un homenaje muy merecido, aunque pienso que tanto dispendio va en contra de este homenaje. Los periódicos vienen inflados con propaganda de las distintas tiendas, tratando de captar clientes, aprovechando la temporada. Emma examina todos los panfletos, no sé qué será lo que busca, decidí no preguntar para no meterme en camisa de once varas.

Entretanto el patio luce espléndido, las aguas que han caído le han venido como anillo al dedo y muchas de las plantitas exhiben flores que hacen el aspecto mucho más alegre y atractivo.

He decidido que pediré de regalo una alfombra. A Emma no le ha hecho ninguna gracia mi deseo; ella aspiraba a algo mucho más espectacular. Ya le dije que pidiera lo que se le antojara, después de todo, es una segunda madre para hijos y nietos, pero que no opinara sobre mi regalo, siempre hay el peligro de que convenza a mis hijos y me obsequien quién sabe qué objeto aparatoso que ¡no quiero en absoluto!