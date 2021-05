El arte para mamá en ‘bandeja de amor’

Santo Domingo

Constanza tiene un digno represente de las artes. Su nombre es Aneury Castillo Velez. Desde concebir exposiciones individuales hasta reinventarse con propuestas novedosas y llamativas para las madres, este artista plástico ha recorrido un camino de éxito con sello propio.

Hoy no son cuadros. Son bandejas repletas de colores, de historias, de arte, y sobre todo, de amor que “hablan” del talento de Castillo Velez. “Aunque estamos en momentos de crisis por el Covid, la pandemia no disminuyó mi inspiración. Al contrario, me dio la oportunidad de reinventarme, de hacer algo nuevo que, aunque hay quienes lo están trabajando, a lo que estoy haciendo le he colocado un ingrediente distinto: amor. Sí ese sentimiento con el que le podemos decir a nuestra madre, lo mucho que la amamos”, cuenta emocionado.

‘En Bandejas de Amor’ es el título de la colección que el artista pone a disposición de quienes quieren agradar a la reina de la casa con algo diferente y que sabe, le gustará.



“Quise hacer esto especial para ellas, porque de verdad, que se lo merecen todo, y hay que mimarlas y consentirlas, no un día, sino siempre”, comenta.