Cenotafio en el Paseo que llamaban “del Listín”

Carmenchu Brusíloff

Santo Domingo

‘Quiero ver la columna de la Aurora’, digo a mi hijo Alexis cuando me ofrece llevarme a la Ciudad Colonial.

‘¿Sabes dónde queda? Por el Fuerte San Gil’. Y allá vamos. Me apeo junto al monumento a la independencia financiera. Él busca estacionamiento al otro lado de la avenida George Washington, en la calle Espaillat casi con José Gabriel García.



´La columna está allí mismo’, digo, aún sin tenerla a la vista.



Tras varios metros vemos primero, frente a un plácido mar azul, el monumento en honor al Presidente Juan Bosch y la Constitución de 1963. Es otra de las plazas identificadas como Patriótica en Santo Domingo. A unos pasos, el cenotafio. Muchos piensan, erróneamente, que recuerda la tragedia del acorazado Memphis.



No es así. Es a los dominicanos que trataron, infructuosamente, de salvar a tres náufragos de la balandra Aurora el 27 de septiembre de 1908, ‘hundida por un furioso temporal’.



No hay placa visible, sólo huellas casi ilegibles de los nombres y la fecha, pero los encuentro en el libro escrito por Fernando Arturo Batlle Pérez sobre el naufragio del crucero acorazado USS Memphis. A saber: Miguel Pérez hijo, Miguel Veloz (Güelo), Hilario Ramírez, José Cuevas, José Maíz, Casimiro Almonte, Juan Ramón Mandía y Eusebio Lugo.



Batlle señala que en la base del cenotafio hay una tarja (que ya no está) con versos de Federico Henriquez y Carvajal “Al ver la nave zozobrar perdida, un noble rasgo les costó la vida’. (‘La columna estilo jónico tiene un diámetro de 1.5 metros y altura de 11. Remata en un vaso griego con arcos, sobre el cual se levanta una piña.



Poseía una corona inclinada en el vástago desaparecida hace tiempo’).



‘Paseo del Listín’

El Paseo junto al cual se levanta el cenotafio, fue inaugurado el 16 de agosto de 1904.

‘Se construyó a instancias del periódico Listín Diario en el terreno entre los batiportes, baterías bajas de Santa Catalina y San Carlos y el roquedal costero, conocido como La Alameda’, escribe Batlle.



Se le dio el nombre de Paseo Presidente Billini, pero ‘en términos coloquiales y por algún tiempo fue llamado Paseo del Listín’. En ese entonces la calle, de unos 330 metros de extensión, estaba dividida por una isleta central provista de bancos y de balaustrada que la separaba de la costa. ‘Resultó ser el segmento precursor’ del malecón, construido décadas después.

´Naufragio del crucero acorazado USS Memphis’, por Fernando Arturo Batlle Pérez, es una publicación del Archivo General de la Nación.