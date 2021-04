Día del Idioma Español: conoce algunas dudas lingüísticas frecuentes en esta lengua

Redacción L2

Santo Domingo, RD

Cada 23 de abril las Naciones Unidas celebra el Día del Idioma Español, fecha que coincide con el aniversario del fallecimiento del escritor Miguel de Cervantes, autor de Don Quijote de la Mancha.

El español es la segunda lengua con más hablantes nativos en el mundo. Muchos de ellos enfrentan dudas y confusiones respecto a la correcta pronunciación o escritura de ciertas palabras o expresiones.

La Real Academia Española (RAE) publica en su página de internet, rae.es, algunas de las preguntas más frecuentes planteadas por los usuarios a su departamento de «Español al día».

Esta es una selección con veinte de esas consultas ortográficas, léxicas y gramaticales:

1. ¿Por qué «mí» se escribe con tilde, pero «ti» no?

El pronombre personal mí es un monosílabo tónico que se escribe con tilde diacrítica para distinguirlo del posesivo átono mi: Mi perro solamente me hace caso a mí. En cambio, el pronombre ti no lleva tilde diacrítica porque no existe ninguna palabra idéntica, pero átona, de la que deba distinguirse en la escritura.

2. Mayúscula o minúscula en los meses, los días de la semana y las estaciones del año

Los nombres de los meses, los días de la semana y las estaciones del año se escriben con minúscula inicial.

3. La conjunción «o» siempre sin tilde, incluso entre cifras

La conjunción o es un monosílabo átono y, por tanto, debe escribirse siempre sin tilde, aparezca entre palabras, cifras o signos.

4. Tilde en las mayúsculas

La escritura con mayúsculas —sea toda la palabra, sea solo la inicial— no exime del uso de la tilde. Las mayúsculas se escriben obligatoriamente con tilde si les corresponde llevarla según las reglas de acentuación gráfica del español: ATENCIÓN. ¡Ánimo!

5. ¿Es correcto decir «yo y Santiago» o debemos decir «Santiago y yo»?

En una enumeración referida a personas, se aconseja situar el pronombre yo al final por razones de cortesía, pero no es lingüísticamente incorrecto que aparezca en primer lugar.

6. ¿Por qué se dice «conmigo», «contigo», pero no *«sintigo», *«sinmigo»?

Las formas conmigo y contigo son resultado de la amalgama de la preposición con y las formas medievales migo y tigo, que proceden del latín mecum (‘conmigo’) y tecum (‘contigo’), pues la preposición latina cum (‘con’) se posponía a los pronombres personales. No ocurría lo mismo con la preposición latina sine (‘sin’), que siempre aparecía antepuesta: sine me, sine te > sin mí, sin ti.

7. Plural de las siglas: «las ONG», «unos DVD»

En español, las siglas son gráficamente invariables en plural, aunque pluralicen normalmente en el habla: las ONG (pron. [las oenejés])

8. «Los ciudadanos y las ciudadanas», «los niños y las niñas»

Este tipo de desdoblamientos son artificiosos e innecesarios desde el punto de vista lingüístico.

9. «Los miles de personas»

Mil es un sustantivo masculino, por lo que los determinantes que lo acompañan deben ir también en masculino: los miles de personas, unos miles de personas.

10. «Veintiuna personas», «veintiuno por ciento»

No es correcto decir veintiún personas o veintiún por ciento, ya que el numeral uno y los compuestos que lo contienen solo se apocopan ante sustantivos masculinos o ante sustantivos femeninos que comienzan por /a/ tónica.

11. «Palabras clave» o «palabras claves», «copias pirata» o «copias piratas»

Tanto palabras clave o copias pirata como palabras claves o copias piratas son expresiones posibles y correctas.

12. Doble negación: «no vino nadie», «no hice nada», «no tengo ninguna»

En español es correcta la doble negación. No anula el sentido negativo del enunciado, sino que lo refuerza.

13. «Había muchas personas», «ha habido quejas», «hubo problemas»

Cuando el verbo haber se emplea para denotar la mera presencia o existencia de personas o cosas, se usa solo en tercera persona del singular.

14. ¿Se dice «adecua» o «adecúa»?, ¿«evacuo» o «evacúo»?

Los verbos adecuar y evacuar presentan formas con doble acentuación: adecua/adecúa, evacuo/evacúo... En el uso culto se siguen usando las formas con diptongo: adecua, evacuo…; pero hoy son mayoritarias y se consideran igualmente válidas las formas con hiato: adecúa, evacúo…

15. ¿Cuándo se usa cada tipo de comillas?

Se recomienda usar en primera instancia las comillas angulares o españolas (« »), reservando las inglesas (“ ”) y las simples (‘ ’), en este orden, para entrecomillar partes de un texto ya entrecomillado.

16. ¿Se escribe «¡Que le corten la cabeza!» o «¡Qué le corten la cabeza!»?

La presencia de que al inicio de una exclamación no implica necesariamente su escritura con tilde. Cuando no es un exclamativo tónico, sino una conjunción átona, que se escribe sin tilde: ¡Que le corten la cabeza!

17. ¿Por qué «bíceps» se escribe con tilde si es una palabra llana terminada en «s»?

La palabra bíceps se escribe con tilde porque es llana y termina en más de una consonante. Por esa razón llevan tilde en español otras palabras llanas terminadas en grupo consonántico, aunque la última letra sea una s o una n: fórceps, cíborg, wéstern, cómics…

18. «El agua», «esta agua», «mucha agua»

Ante los sustantivos femeninos que comienzan por /a/ tónica se usa la forma el del artículo: el agua. Pero el resto de los determinantes, así como los adjetivos, deben ir en femenino: esta agua, mucha agua, agua clara.

19. Dobles participios: «imprimido»/«impreso», «freído»/«frito», «proveído»/«provisto»

Los verbos imprimir, freír y proveer tienen dos formas válidas de participio.

20. ¿Se dice «sudamericano» o «suramericano»?

Aunque las dos formas son válidas, es mayoritario y, por ello, preferible el uso de la variante sudamericano.

______

La lista completa aparece en www.rae.es/espanol-al-dia