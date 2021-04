Consigue la media melena perfecta según tu rostro

Chance

Madrid, España

Sumamente favorecedoras, las medias melenas se adaptan a todo tipo de estilos: lisas, con volumen, con ondas, capeadas, etc. y todas ellas, sin demasiados cuidados como por ejemplo tienen las melenas cortas. María del Mar Hierro, responsable del salón Menta Beauty Place de la calle Príncipe de Vergara, 280 en Madrid, y David Lesur, director de formación de los salones David Künzle, nos hablan de este look tan versátil que vuelve a estar de moda en estos meses de primavera.

Como bien reconoce María del Mar Hierro, responsable del salón Menta Beauty Place en la calle Príncipe de Vergara, 280 en Madrid, la media melena nunca pasa de moda sobre todo por su capacidad de adaptación y versatilidad: "Y no solo eso, las medias melenas sientan muy bien, aportan un look muy femenino y son muy cómodas". Además, admiten distintos largos, diferentes para cada tipo de rostro: "Para uno más redondo lo ideal es elegir un largo a la altura de la clavícula tipo long bob, no muy desfilado en la zona del rostro, dejando la raya en medio y la parte de atrás ligeramente más corta" - sugiere María del Mar.

David Lesur, director de formación de los salones David Künzle, opina sobre las medias melenas en rostros cuadrados, alargados y ovalados: "Para uno cuadrado mejor con ondas muy grandes y el rostro (pómulos y mandíbula) despejados. La raya, de lado. Para uno alargado, también favorecen las ondas y el volumen sobre los lados, raya en el centro y contorno ligeramente redondeado. Para ovalados, cualquier estilo liso vale, para una ondulación habría que tener en cuenta la calidad del cabello y el propio estilo de la cliente".

¿Y las medias melenas con pelo rizado?: "Para un cabello rizado es más complejo, tenemos que ver la densidad, el tipo de rizo y la calidad del cabello, hemos de buscar una armoniosidad de los volúmenes que también dependerá de su morfología. Existen forma de capear el cabello rizado para repartir los volúmenes sin que se note, a través de capas sutiles e invisibles"