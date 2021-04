Novia de los pies a la cabeza: ideas para escoger el ‘total look’ del gran día

(Madrid) Chance

Inspiraciones hay muchas y cada vez más originales y creativas. Nunca como ahora las novias han podido optar a vestirse con tantos estilos que, además, consiguen que su imagen sea atemporal y resistente a las modas. Estas propuestas respetan su personalidad, siempre distinta y eso es lo que las hace aún más especiales. Las propuestas que nos llegan son más abiertas que nunca.

La versión depurada de los 90

Hay una tendencia que incorpora a las prendas nupciales las propuestas de las pasarelas. Es el caso de las prendas de corte sencillo muy acorde con la estética de los noventa. “Simple no siempre significa menos, es lo que ocurre con estos vestidos rectos o ceñidos con tirantes finos. Buscan una esencia en esas líneas puras y muestran la figura de un modo novedoso que traspasa los diferentes códigos. Vestidos lenceros, o minis tipo cóctel con detalles originales para novias que no renuncian a la naturalidad, pero tampoco al estilo. Melenas desenfadadas, moños tirantes, desfilados sobre el rostro... Son solo algunas opciones para novias con ideas claras”, sugiere Rafael Bueno, de Rafael Bueno Peluqueros desde Málaga.

A todo volumen

Cuando pensamos en el volumen en una novia, nos viene a la mente la clásica imagen de la falda de princesa. Sin embargo, no son estos todos los volúmenes a los que hacemos referencia. “Los volúmenes de las nuevas novias se aplican en las mangas o en medias faldas, se combinan con líneas rectas con un contraste que hacen estas prendas aún más interesantes, muy contemporáneas, aunque con un toque clásico de alta costura. Y para peinarlas, nada de sofisticación, melenas muy lisas con la raya en medio con un ligero volumen en la coronilla, o muy naturales rizadas o con unas suaves y frescas ondas. Si nuestro estilo es más sofisticado y los volúmenes no se encuentran en el cuerpo, un recogido sencillo con un ligero efecto despeinado se verá muy especial”, propone Gonzalo Zarauza, peluquero y asesor de imagen desde San Sebastián.

Fantasía y originalidad

Las plumas se han incorporado a los looks nupciales, sobre todo para esas ceremonias que son vividas como una fiesta y eso se refleja en una explosión de volúmenes o detalles para novias que no quieren pasar desapercibidas. “Las plumas le dan un movimiento y una sofisticación al vestido o al complemento en el que hayamos decidido llevarlas. Ahora se llevan de un modo muy moderno y de tendencia. Podemos hacerlas muy presentes en faldas largas y con mucho volumen, o escogerlas para el cuerpo de un vestido recto o en uno corto con más o menos volumen. A la hora de peinar a la novia, si llevamos un escote pronunciado o un palabra de honor, tenemos más opciones, el cabello y el vestido no interferirán el uno en el otro. Si el vestido es recto, un shag o un bob rizado, son looks actuales y muy favorecedores”, afirma Raquel Saiz, de Salón Blue desde Torrelavega (Cantabria).

Lazos, el detalle que destaca

Los lazos no son nuevos para las novias, sin embargo, al situarlos en la espalda o en los brazos nos sólo crean un efecto sorpresa, sino que realzan el look. “El diseño del vestido determina claramente cómo debemos peinarnos. Estos lazos maxi crean un gran volumen, sin embargo si están al final de la espalda con un escote en uve o en los brazos, nos permiten dejar el pelo suelto. Lo podemos peinar en melenas largas con ondas muy tenues o bien más surferas. También con bobs ligeramente ondulados o en versión blunt bob, rectos y lisos. Si queremos elegir un recogido, apuesto por un moño o coleta baja, y en cualquier caso recurriendo a complementos joya que resaltan aún más todo el look”, asegura Silvia Peinado, directora de la firma de tocados y joyería Sia &Co.