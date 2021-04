Estudiantes dominicanos ganan premio en el Rover Challenge de la NASA

Estudiantes del Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro, de la provincia Hermanas Mirabal, se alzaron con uno de los premios en la vigesimoséptima edición de la competencia internacional Human Exploration Rover Challenge (HERC) de la NASA.

Los jóvenes ganaron la división secundaria en la categoría Task Challenge gracias al diseño y construcción de una herramienta impresa en 3D para recolectar muestras de agua.

“La impresión 3D es fundamental para la exploración humana espacial y #HERC. Los equipos tuvieron que diseñar y construir una herramienta impresa en 3D para recolectar muestras líquidas. Los ganadores son: Liceo Científico en la división de escuelas secundarias y Trine University en la división de universidades”, anunció la mañana de este viernes a través de su cuenta de Twitter el programa Rover Challenge de la NASA.

Los premios de la competencia, que al igual que el año pasado se realizó de forma virtual a consecuencia de la pandemia, se entregaron en ocho categorías distintas, además de los reconocimientos otorgados a los ganadores generales del desafío.

