Marta Quéliz

martaquelizd@hotmail.com

Santo Domingo

Una palabra clave en la Semana Santa es “reflexionar”. Muchos la conocen, la utilizan, y hasta la recomiendan. Pero yo me pregunto: ¿Saben su significado?, ¿conocen su importancia es esta época de Cuaresma?, ¿le han sacado provecho? Sé que las respuestas son diversas. Cada quien debe tener la suya, o ignorar el término. De manera particular, yo entiendo que la reflexión es el primer paso que podemos dar hacia la plenitud de vivir una vida apegada a los preceptos del Señor.

Empatía espiritual

Como muchas veces, cerré mis ojos y me fui a una ciudad fabulosa para conocer cómo contestaría la gente de allí a esta interrogante que creemos conocer, pero que nuestros actos contradicen. Fui caminando y preguntando a mi paso: en esta época de Cuaresma, ¿qué es la reflexión para ti? Palabras distintas, pero con un común sentido dejaban claro que, en ese lugar de ensueño, la Semana Santa es mucho más un espacio de paseos y “gozadera”.

Ponerse en “los zapatos de Jesús” es lo que corresponde. De esta manera se dan cuenta de que pagó con sufrimiento por nuestros pecados y que lo mínimo que se merece es que, al menos, honremos su sacrificio.

El significado de los clavos

En esa ciudad fabulosa, en la que me detuve por un buen tiempo, le tienen respuesta a una crucifixión. Es el dolor, es el desprendimiento, es la entrega, es saldar las cuentas de mi prójimo para que viva una vida plena. Así suelen contestar, pero no solo con palabras. Lo hacen con hechos, poniéndose en el lugar del otro, cargando la cruz ajena, y sintiendo el dolor de los clavos que traspasa todo entendimiento. La Semana Santa para los residentes en este lugar, es valorar que la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo es el acto de amor más grande de toda la humanidad, y que reflexionar al respecto es lo que nos lleva a imitar su obra.

Entre playa y alcohol

Un chapuzón que me salpicó el alma, me devolvió a la realidad. El fuerte olor alcohol me hizo entender que todavía no sabemos lo que es reflexionar en esta época sagrada, sobre todo, en estos momentos de angustia que vive el mundo por la pandemia. Al parecer, nada nos lleva a entender que el Señor nos habla, que nos prueba, y que nos quiere dar la oportunidad de que sigamos su camino, pero nosotros nos empeñamos en caminar por un sendero muy distinto al que conduce a la plenitud divina. Aprendamos a reflexionar.