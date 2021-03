Mujer pide ayuda para cubrir estudio que le cuesta 84,000 pesos

Wanda Méndez

Santo Domingo

Por falta de 84,000 pesos, la señora Virgilia Peña Vargas no ha podido realizarse un estudio en el Instituto Nacional del Cáncer, que urge realizarse para determinar si pueden o no darle radioterapia por un tumor que le extirparon en el abdomen con alto grado de cáncer.

El seguro que tiene, Senasa subsidiado, no le cubre el procedimiento y aunque en el hospital le ofrecen darle una ayuda, no es suficiente para cubrir el costo del estudio, denominado Pet Scan.

Madre soltera, con un hijo de 11 años, que está bajo su responsabilidad, no puede hacer frente a esa situación de salud, pues no está recibiendo ningún ingreso fijo.

Está desempleada desde el 2016, cuando fue detectada de cáncer de mama, y tuvo que dejar de trabajar como doméstica en casas de familia.

"Mi situación económica es totalmente difícil, todo lo que tenía lo he gastado, y gracias al Señor, me ha ayudado mucho, pero para hacer ese estudio no tengo ni cinco pesos", contó a Listín Diario.

Clama por ayuda a las autoridades del gobierno, a entidades sin fines de lucro y a la población en general para poder realizar ese estudio que le permita continuar con su tratamiento médico y volver a trabajar.

Los interesados pueden hacer sus aportes a través de la cuenta del banco Adopen 51112000204761 o llamar al teléfono 829-556-8847.

Cáncer de mama

Precisó que por el cáncer de mama, tuvo también que ser sometida a quimioterapia, que le hicieron incurrir en muchos gastos, algunos con sus ingresos y otros a través de ayudas.

Ahora ella necesita realizarse un estudio profundo para saber si puede darse radioterapia.

Peña es oriunda del Estero, Neiba, y vive con su niño, de 11 años, en el sector El Almirante, en la provincia Santo Domingo.