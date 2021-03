Papiloma Humano, ¿por qué se debe vacunar a las niñas?

Bernadette Sánchez

Especial para Listín Diario

Santo Domingo

¿Por qué vacunar a una niña contra el virus del Papiloma Humano?



La respuesta es simple: esta vacuna protege contra los tipos más frecuentes del referido. De esta manera, cuando inicie su vida sexual se reducirán las probabilidades de padecer cáncer cervicouterino, que es el segundo tipo de cáncer más frecuente en las mujeres después del cáncer de mama.

Esta explicación es del Álvaro Gartner Caballero, ginecólogo-oncólogo del Instituto de Oncología ‘Dr. Heriberto Pieter’, quien define el virus del Papiloma Humano como una de las enfermedades de transmisión sexual más comunes, producido por un virus.



En la actualidad existen más de 150 o 200 tipos de virus, dentro de esta gama hay algunos más frecuentes que otros. Los de tipo 6 y 11 producen las verrugas genitales y otros como los de tipo 16 y 18, producen el cáncer de cérvix en un 70%.

El doctor Gartner dice que la vacuna se debe aplicar a niñas entre los 9 y 12 años de edad y en el caso de las personas que no se vacunaron de manera satisfactoria, se recomienda la vacunación hasta los 26 años.



No obstante, la FDA aprobó el uso de la vacuna en personas de hasta 45 años que no se han vacunado. Hay tres vacunas que protegen contra la infección del Virus del Papiloma Humano y que están autorizadas para su uso en Estados Unidos, que son: Gardasil, Gardasil 9 y Cervarix.

El doctor Gartner asegura que son necesarias las campañas de vacunación y que, en casi todos los países latinoamericanos, los gobiernos subvencionan la vacuna a través de los pro gramas que se realizan en las escuelas. También dice que la vacuna contra el virus debe de entrar en el esquema de vacunación del pediatra. “Si la paciente es mayor de edad entonces es el ginecólogo quien debe aplicarla”, dice.

La vacuna consiste en tres dosis, luego de la primera dosis, se esperan dos meses para la aplicación de la segunda dosis, y la tercera dosis se aplica a los seis meses. Es importante no interrumpir este esquema para que el organismo pueda crear la inmunidad requerida.

Sobre el cáncer cervicouterino

El doctor Gartner sostiene que el cáncer cervicouterino es de los pocos que pueden prevenirse y tratar oportunamente en su etapa inicial. Por esto son importantes las pruebas diagnósticas como el Papanicolaou y colposcopia biopsia, a través de las cuales se toman muestras y se analizan el cuello del útero.

Por lo general, cuando el cáncer cervicouterino presenta síntomas es que se encuentra en una etapa avanzada, entre estos se encuentran: sangrado leve entre o después del período menstrual, sangrado después de las relaciones sexuales, lavado genital o examen pélvico, mayor secreción vaginal, dolor durante las relaciones sexuales y sangrado después de la menopausia.