Jardinería: por hobby o profesión, uno de los oficios más gratificantes

Listín Diario

Santo Domingo

Disfrutar de los beneficios ambientales y emocionales que ofrecen los jardines no debería requerir un viaje pagado a grandes hoteles, jardines botánicos o instituciones que disponen de un gran espacio verde.

¿Por qué no convertir ese patio o esos metros baldíos de que dispone en uno? ¡Pero es que cuesta mucho mantener un jardín!, pensará. Pues no tanto si de dinero se trata. Todo dependerá de su tamaño y del tipo de plantas que elija sembrar.



Lo que sí requieren es cuidados constantes, para mantener las planas sanas y el entorno acogedor.



Los viveros locales están llenos de plántulas ornamentales a precios asequibles muy usadas en jardines tropicales. ¿Ejemplos? Vincas, coralillos y doña sanica para rellenar; palma areca y cicas para embellecer y dar altura y decenas de opciones para construir cercas vivas y parterres como el arbolito chino y la Carmona retusa. En estos establecimientos les indicarán con gusto cuáles escoger.



Luego hará falta diferentes tipos de abono, macetas y herramientas que se usarán en el mantenimiento de las plantas.



Si decidió convertir un espacio grande en jardín, lo mejor es que se deje asesorar por un paisajista, verdaderos arquitectos del paisaje que le sacarán partido a todo el lugar.

Las guías de jardinería coinciden en que el jardín no solo debe tener una correcta distribución de plantas de diversos tamaños, hierbas, césped y flores. También se deberá tomar en cuenta el uso de fuentes, senderos, gazebos y objetos ornamentales como estatuas o piedras.

Ayuda profesional. Si el jardín es muy grande o simplemente les gustan las plantas pero no sabe nada sobre su mantenimiento y cuidado, le conviene contratar a un jardinero. Ellos se encargarán del riego, la poda y la alimentación de las plantas, en lo que viene siendo el mantenimiento básico del jardín.

Ahora, un buen jardinero le ayudará con el control de plagas y le recomendará las plantas a sembrar acordes al lugar.



De nada vale que traiga ciertas plantas de un clima muy frío como Constanza (La Vega) o Polo (Barahona) a la ciudad. Las plantita durarán varios meses, pero luego se secarán porque no resisten las altas temperaturas ni cuentan con las condiciones para seguir creciendo.

El Jardín Botánico Nacional (JBN), por ejemplo, aconseja siempre a los paisajistas no usar plantas que deban ser sustituidas constantemente porque esto contribuye a su extinción.

Patio español. Si cuenta con un patio trasero cerrado, conseguir el estilo español es muy fácil: basta con cubrir cuanto espacio quiera de macetas (en el piso o colgando) y dejar que el verde y los colores de las flores llenen el lugar.

“No necesitas ser un jardinero experimentado para adentrarse en este pasatiempo”, dice Meg Smolinski en su libro “Jardinería en macetas o contenedores de manera fácil” (2016), dedicado al cultivo de jardines urbanos.

“Es simple, económico, y es una mejor alternativa para aquellos que quieren intentar cultivar pero no tienen los recursos. Inclusive, puedes reciclar cubetas viejas y contenedores de comida como una alternativa aún más económica”, sugiere.

Capacitación

¿Le interesa? El oficio de jardinero en República Dominicana tomó auge a partir del 2016, cuando se graduaron los primeros técnicos en jardinería básica capacitados por el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep). Esta institución y el Jardín Botánico Nacional (JBN) ofrecen cursos a las personas interesadas.