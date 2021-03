Escritora con raíces dominicanas es nominada a premio de literatura británica

Carolina Pichardo

Londres, Reino Unido

Luego de haber hecho historia como la primera persona de color en ganar la Medalla Carnegie 2019 por su novela “The Poet X”, la autora de origen dominicano Elizabeth Acevedo fue nominada esta vez por su libro “Clap when you land”, lanzado en mayo de 2020.

En una entrevista para Listín Diario en 2020, Acevedo, quien reside en la ciudad de Washington, D.C, comentó que “Clap when you land” es una novela ficticia inspirada en el accidente aéreo del vuelo AA587 que se trasladaría desde Queens, Nueva York a República Dominicana.

“Aquí se sintió mucho en Nueva York, todo el mundo parecía que conocía a alguien que se había muerto en ese vuelo… Uno seguía toda la búsqueda, y la hora santa que estaban haciendo en la iglesia. Yo solo tenía 13 años pero de verdad se sintió como wow, cómo 300 personas, la mayoría de origen dominicano, se pueden morir en un vuelo”, comentó la también escritora de “With the fire on high”en el artículo publicado el 28 de junio de 2020.

Para la edición de 2021 de la medalla Carnegie, considerada como la premiación más antigua de literatura infantil en Reino Unido, también fueron nominados los libros “The Girl Who Speaks Bear” de Sophie Anderson; “The Girl Who Became A Tree” de Joseph Coelho; “On Midnight Beach” de Marie-Louise Fitzpatrick; “Run, Rebel” de Manjeet Mann; “Look Both Ways” de Jason Reynolds; “The Fountains Of Silence”de Ruta Sepetys y Echo Mountain de Lauren Wolk.

Los ganadores serán anunciados el miércoles 16 de junio de 2021 en una ceremonia en la Biblioteca Británica, en Londres, Reino Unido.

Más sobre el libro

En el libro Acevedo trata la historia de un par de adolescentes, Yahaira y Camino, una residente en Nueva York y la otra en Puerto Plata, que se conoce luego de que su padre pierde la vida en el fatal accidente.

La obra, que se mantuvo por semanas entre las más vendidas del New York Times, no solo se basa en el trágico suceso, también trata temas como el turismo sexual, la falta de oportunidades en las zonas rurales de República Dominicana y el deseo de la juventud de viajar al extranjero en busca de sus sueños.

“Clap when you land” también será adaptada a una serie de televisión por la productora de cine Bruna Papandrea.

Elizabeth Acevedo recibió la medalla Carnegie en 2019 por su obra “The Poet X” convirtiéndose en la primera persona de color en obtener el mérito. Asimismo, el libro protagonizado por el personaje ficticio Xiomara Batista fue seleccionado como mejor novela infanto-juvenil por los “National Book Awards” de Estados Unidos en 2018.

El audiolibro de su segunda novela “With the fire on high”, narrado por Acevedo, obtuvo un “Audie Winner” en el año 2020 y será adaptado a la pantalla grande luego de que Picturestart obtuviera los derechos de la historia.