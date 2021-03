Madrid: La mujer en la industria turística

Carmenchu Brusíloff

Santo Domingo, RD

Cuatro jornadas enfocadas en impulsar el papel de la mujer en la industria turística están incluidas en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), a celebrarse de forma presencial en Madrid entre el 19 y el 23 de mayo. La actividad se realiza a través de FiturNext, el observatorio de FITUR que promueve buenas prácticas turísticas en clave de sostenibilidad.

Premiación a proyectos latinoamericanos

FiturNext ofrecerá testimonios, diálogos, presentaciones, y premiará varios proyectos latinoamericanos, entre ellos Favela Tour, que ofrece tours guiados a las más grandes favelas de Río de Janeiro, facilitando así ‘un nuevo entendimiento sobre los distintos aspectos de la sociedad brasileña’. Es un turismo raro, pero parece que ha de beneficiar a quienes viven en barrios de tanta pobreza y violencia.

Bizcochos personalizados

La religión en thrillers de Philip Kerr

Conocía los libros de Philip Kerr en los que el personaje principal es el detective Bernie Gunther. Me sorprendí ahora con dos obras suyas muy distintas, donde la religión es argumento: Plegarias y Materia Oscura. Plegarias me dejó anonadada, con un Dios vengador. Materia Oscura me adentró en el mundo de sir Isaac Newton, descubridor de la gravedad. Son libros para leer con reflexión, no para vivir sus personajes. (El primero lo compré en Librería Cuesta. El segundo me lo prestaron).

España en Semana Santa: cierre perimetral

Si llegas a España desde un país del cual sus residentes están autorizados para hacer allí turismo, toma en cuenta que en Semana Santa sólo podrás desenvolverte en el municipio en el cual desembarques. Es que para esa fecha el gobierno ha dispuesto el cierre perimetral de los municipios, excepto las islas (Canarias y Baleares). Es decir, tienes que quedarte en el municipio al cual llegaste a pasar unos días. No podrás visitar ciudades de otro municipio. Aclaro, como turista, pues en viaje de negocios, o de regreso a residencia u otras circunstancias específicas, no aplica la norma. La razón del cierre es evitar contagios del Covid-19. Eso sí, todo viajero tiene que llevar su PCR negativa, no importa su procedencia. ¿Seremos en República Dominicana tan prudentes en Semana Santa?