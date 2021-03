¿Por qué me puse la vacuna china?

Carmenchu Brusíloff

Santo Domingo, RD

Tenía dudas. ¿Espero una vacuna de otra farmacéutica o me atrevo con la china CoronaVac, de la firma Sinovac? Un cardiólogo y un cirujano oncólogo me hicieron decidirme: ambos se habían vacunado con ésta. Ya recibí la primera dosis. Estoy lista para la segunda. Por cierto, muy atinado autorizar la vacunación de los acompañantes de ancianos.

¿Cuánto me protege la vacuna china?

Con la vacuna de Sinovac, luego de recibidas las dos dosis mi protección de no contraer la enfermedad es, según indican, del 60 al 65 por ciento. Pero en caso de contraer el Covid-19, se afirma que en un 100 por ciento mis síntomas serían leves, no graves. Por tanto, hay que continuar protegiéndonos con mascarilla, distanciamiento físico y lavado constante de manos mientras no esté vacunada la gran mayoría de la población. Es decir, mientras no se cree la llamada inmunidad de rebaño. Aun así, me parece que pronto podré ¡viajar!

La diferencia entre vacunas

Lo que no entendía es la diferencia entre esta vacuna china y las otras de nueva tecnología hasta que escuché la explicación de una radióloga: la CoronaVac está desarrollada sobre una plataforma de virus inactivado, como las vacunas de siempre. En este caso se introduce en el cuerpo el Sars-Cov-2 neutralizado, para que se creen anticuerpos contra la enfermedad, sin riesgo de contagio. Las vacunas de Pffifer y Moderna no utilizan virus y su protección es mayor que la de Sinovac.

¿Tomas anticoagulantes? Habla con tu doctor

Si tomas anticoagulante, pide a tu doctor que te explique si debes tomar ciertas medidas para vacunarte. Es que hay algún anticoagulante (como el Warfarina) que requiere hacerte antes una prueba. Con otros hay que tomar el medicamento inmediatamente después de la vacuna. Uno requiere administrar la vacuna con una técnica diferente. Y otros no requieren nada especial. La información, emitida por la Sociedad Dominicana de Cardiología, no cabe en detalle en esta columna. Pregunta a tu médico cuál es tu caso. O lleva la medicina al punto de vacunación y muéstrala antes de vacunarte.

¿Sabes si eres persona con comorbilidad?

Habrás leído que personas con comorbilidad podrán vacunarse en una fase sin importar la edad. Por si no sabes si ésta es tu situación, las enfermedades son: hipertensión, diabetes, obesidad, asma, enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal y cáncer.