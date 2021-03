¡A vivir el tiempo de conversión!

María Teresa Elmúdesi

Santo Domingo

Todas las lecturas de mañana, que el tercer domingo de Cuaresma, nos llaman la atención para reconocer que Dios está siempre con nosotros y lo que Él quiere, es nuestra salvación.

Pide a Moisés que vaya a su pueblo y le diga que Él, Yahvé, (El –es), “ha visto la opresión de su pueblo en Egipto, ha oído sus quejas contra los opresores, se ha fijado en sus sufrimientos. Va a bajar a librarlos de los egipcios, a sacarlos de esta tierra, para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, tierra que mana leche y miel.” (Ex 3, 13-17).

Y San Pablo, en la segunda lectura tomada de su carta a los Corintios, recalca: “No quiero que ignoréis, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar; y todos comieron el mismo alimento espiritual; y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues, bebían de la roca espiritual que los seguía; y la roca era Cristo. Pero la mayoría de ellos no agradaron a Dios, pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto.



Estas cosas sucedieron en figura para nosotros, para que no codiciemos el mal como lo hicieron aquellos... y fue escrito para escarmiento nuestro, a quienes nos ha tocado vivir en la última de las edades. Por tanto, el que se cree seguro, ¡cuidado!, no caiga.” (Cor10, 10-12).

Una cosa es saber que Dios nos ama y que como dice el Salmo de hoy: “El Señor es compasivo y misericordioso”, a que abusemos de su confianza, no haciendo caso de lo que Él desea que sea nuestra actitud ante la vida.