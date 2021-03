Ganar o perder: estados emocionales

Ezequiel Méndez

Santo Domingo

Muchas personas se enfocan en ganar. Los que piensan que han perdido muchas veces terminan mejor que los que en un inicio se perciben como ganadores, el ganar o el perder son momentos volátiles, son estados emocionales que cambian como los paradigmas.



He sido un perdedor en muchos momentos pero a la larga esa pérdida me ha dado las mayores victorias personales, me he visto en las profundidades de las mayores adversidades y éstas fueron las antesalas de mis mayores logros.

Esas derrotas me dieron el empoderamiento que sólo con la vida puedes conocer, hoy puedes ganar y sentir que son inferiores las personas por debajo. Sentir que eres el (la) dueño(a) del mundo y mirar de reojo a los demás, pero como estamos en movimiento ese ‘momentum’ puede rápidamente pasar y estar al otro lado.

Ganar o perder no es lo importante, se puede aprender de ambos estados, porque toda soberbia se paga y todo exceso te lleva a un punto reflexión. Cómo asumimos los cambios y los retos es lo que marca la diferencia.



Todo cambia, nada permanece igual, todos y todas ganamos y perdemos continuamente. Depende de nosotros como asumimos las victorias y tragedias de la vida.