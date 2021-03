Aire limpio y limpieza profunda: los beneficios de un desinfectante de alto nivel

Listín Diario

Santo Domingo

Antes de la llegada del Covid-19, la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, desinfectar los espacios de manera profunda era un tema asociado a clínicas y hospitales o a espacios ‘peligrosos’.

La pandemia puso de relieve la importancia de los desinfectantes en la lucha contra el coronavirus y, en la misma medida, aumentaron las compañías que ofrecen el servicio de desinfección.



Pero, ¿cómo es ese desinfectante que decidió utilizar para limpiar su espacio? ¿Es corrosivo y tóxico a pesar de ser aprobado para su uso, o es inocuo para la salud humana y el medio ambiente? ¿Cumple con los estándares de calidad de los organismos de salud internacionales?



Son algunas de las preguntas que recomienda hacerse Alex Antuña, representante de Bioxi Technology en República Dominicana.



Este producto, desarrollado por la empresa química austriaca Brandner Hygiene, revolucionó hace ocho años el mercado de los desinfectantes de alto nivel.



Antuña explica a LISTÍN DIARIO que el producto tiene un origen militar.



Con una base activa de peróxido de hidrógeno, era usado por los ejércitos de Austria y Alemania para desinfectar los uniformes y equipos de los soldados cuando llegaban de tierras extranjeras.

“La base es agua oxigenada, pero en un grado de concentración de un 12 %; esto la hace no corrosiva”.



Fueron los alemanes quienes, al darse cuenta de la gran efectividad de Bioxi, diseñaron una pistola -parecida a la que se usa para pintar vehículos- que permite que el líquido se disperse en polvo y abarque una gran superficie con apenas una pequeña cantidad.



Usando tecnología de alto nivel, el producto cubre unos 20 metros cúbicos por segundo, dejando el espacio desinfectado a nivel quirúrgico y listo para volver a habitarse en 10 minutos.



No importa la cantidad de objetos o inmuebles que haya en el lugar. “Donde haya oxígeno, entra y desinfecta todo”, dice Antuña.



Su mayor aporte es que limpia los espacios en un 99,9 % sin residuos tóxicos para personas, animales o alimentos. Tampoco daña las infraestructuras, los equipos electrónicos ni los objetos expuestos.



Al romper las paredes celulares de microorganismos patógenos, es letal contra muchos virus, entre ellos coronavirus, rotavirus, H5N1, hepatitis B y C; bacterias como la E.coli, Pseudomonas, Listeria, Monocytogenes, Legionella; gérmenes, esporas, protozoos, biopelículas y mohos.

Inodoro y degradable en el medio ambiente, ha recibido reconocimientos de los gobiernos alemán y austriaco a la efectividad y la innovación; cumple las características de alto nivel exigidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) y ha sido certificado por las más importantes agencias europeas.



Hace unos seis meses que el producto llegó a República Dominicana, apenas el segundo país en América en comercializarlo.



La empresa fabrica tres variantes para aplicar en cualquier espacio que necesite ser desinfectado: hospitales, clínicas, apartamentos, casas, colegios, hoteles, empresas, consultorios odontológicos o automóviles.



“El ambiente queda mucho más ligero, respiras mejor. Si, aquí, desinfectar un quirófano requiere de tres horas para volver a utilizarse, con Bioxi estará listo en 40 segundos”, afirma Antuña.

Y TAMBIÉN FRUTAS Y VEGETALES

Otra de las bondades más celebradas de la variante fresh de la marca es la protección que ofrece a frutas y vegetales.

“Es una variante más suave que alarga la frescura del producto entre tres y cuatro veces, al eliminar los patógenos y bacterias que se les pegan”, comenta Antuña.

Su uso, pues, es muy recomendado en supermercados y para las empresas que exportan productos locales a diversas partes del mundo.



¿Cuántas veces aplicar? El gas queda en suspensión, alargando su efectividad. Entonces dependerá de la cantidad de personas que transite por el área, sostiene Antuña. Si es muy poca (dos o tres personas), cada quince días; si mucha, lo recomendable es hacerlo semanal.

Y agrega que dado que el ingrediente activo de la base es en sí muy barato, el costo de la aplicación es también muy económico.

POR LA SALUD

¿Dónde? Fuera de Austria y Alemania, el producto se está comercializando en España, Portugal, Francia, Venezuela y República Dominicana.

Inocuidad. Antuña usa un método muy particular para demostrar que el producto es inocuo y no corrosivo: se toma el agua que usa en la demostración que hacen a futuros clientes. Para más información, escríbale al correo alex@bioxi.eu



Personal. En Europa (y Amazon) el producto se ofrece envasado en pequeñas frascos en tiendas y farmacias.