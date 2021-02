Un artículo diario para donar en Cuaresma

Carmenchu Brusíloff

menudocb@yahoo.com

La Cuaresma se inició. Y con ella un de­safío: sacar cada día de tu armario un artículo que no uses, o que no necesites. Colócalo en una funda y, al final de los 40 días, dónalos a la Fundación La Mer­ced. Si acostumbras regalar tales piezas a una per­sona en particular, quizás puedas sacar una a la se­mana para la Fundación. Será bien recibida.

Para entregar la ropa a La Merced

La entrega de ropa a la Fundación La Merced está fijada para el 7 de abril, entre 8:00 de la mañana y 6:00 de la tarde. Ah… clasifica las fundas según a quienes van destinadas: mujer, hombre o niño/a. ¿Alguna pregunta? Escribe a fnl.lamerced@gmail. com o llama al 809-603-6804 (celular y Whats­App), o al 809-620-9907 (teléfono fijo). La direc­ción: Avenida Las Palmas número 7, Manzana 20, Las Caobas, en Santo Domingo Oeste. Como dice el P. Tomás García, O de M ‘es un desafío solidario. ¿Te atreves?

Si tu niño/a pregunta sobre el virus…

Para los más chicos de la casa que tengan dudas o preguntas sobre el coronavirus, o sobre sus emo­ciones, quizás no sepas que desde hace unos meses hay un teléfono al que pueden llamar. Fue creado por UNICEF, USAID, CODOPSI y el Instituto de Sa­lud Mental y Telepsicología: Línea Familiar Infan­til. Es un servicio que funciona totalmente gratis las 24 horas y toda la información se mantiene confi­dencial. Dale el teléfono a tu niño/a, puede serle de gran ayuda: 809-636-3507. Es parte de la Línea de Apoyo Emocional a Familias: Contigo.

Visitas presenciales en Centro León

¿Te interesa ver en persona las obras participan­tes en el 28 Concurso de Arte Eduardo León Jime­nes? Tienes suerte. Ya se puede, pues el Centro ha pautado cada viernes de febrero y marzo para visi­tas guiadas presenciales, pero siempre con reserva­ción. Es que por la pandemia el cupo está limitado a ocho personas por vez. No pierdas la oportunidad. Para consultar horarios disponibles y reservar, lla­ma al 809-582-2315, extensión 1051, o escribe a J.alvarez@centroleon.org.do

Limpieza de cunetas en el DN

En muchos años y por vez primero compruebo que cada cierto tiempo hay personal limpiando cunetas y desagües en las calles del Distrito Nacional. No sé si es Obras Públicas o la Alcaldía. Sea cual fuere el departamento responsable le felicito por esta labor. Aparte de mantener limpia la ciudad, sobre todo en calles donde caen muchas hojas y ramas de los ár­boles, impide inundaciones en los días de lluvia.