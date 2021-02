Tiene diez años: Niña dominicana con best seller de Amazon

Alivia Estévez

Santo Domingo, RD

Muchas personas adultas desapro­vechan su tiempo. A Kiana Sosa Ure­ña, su profesora de cuar­to grado, en la Brentwood Park Elementary School, en Burnaby, una ciudad en las afueras de Vancouver, Canadá, le dio un espacio libre, en clases, para que lo dedicara a hacer lo que ella quisiera. La niña, de 10 años, en ese momento, es­cribió la historia de dos ele­fantes, en apuros, que se hacen amigos de un gorila.

A la profesora Livia Chan le pareció tan bue­no lo que leyó que animó a Kiana a enviarlo a un con­curso de su distrito esco­lar. Ganó y, luego, se con­virtió en un libro, que fue best seller de Amazon, y su autora ha sido entrevis­tada en televisión nacio­nal de Canadá, donde na­ció esta niña, que ahora tiene 11 años, y es hija de padres dominicanos.

La historia de cómo la pequeña Kiana, que ame­rita traductora para su en­trevista, pero le encanta la comida criolla, visita con frecuencia al país y se sien­te muy dominicana, escri­bió un libro, que el pasado diciembre llegó a superar, en las ventas de Amazon, las novelas de Harry Pot­ter, empezó con un desafío por una desventaja perso­nal, ella estaba aprendien­do a leer más lento que sus compañeros, explica La ma­má de Kiana, Karoline Ure­ña de Sosa.

“Tardó un poco más que sus compañeros, hasta se­gundo grado, para apren­der a leer. Se sentía mal porque otros alumnos esta­ban más avanzados, como es muy determinada, se po­nía a leer cuentos, para me­jorar. También, acostumbra a hablar sola, si está jugan­do, está diciendo una histo­ria. La profesora descubrió que ella tenía esa habili­dad.”

“Kiana es una narradora y escritora fenomenal.”, es­cribió Chan sobre su precoz estudiante.

De modo que el día en que su profesora dejó a los alumnos escoger a qué pro­yecto dedicarían sus próxi­mos veinte o 30 minutos, Kiana escribió el cuento “Ellie and Lou and The Me­aning of Friendship”, en es­pañol “Ellie y Lou: y el signi­ficado de la amistad”, sobre dos elefantes que se sepa­ran de la manada, necesitan ayuda, y se hacen amigos de un gorila.

A la maestra Chan le en­cantó el relato y le propu­so a la niña enviarlo al con­curso, de su distrito escolar, Words Anthology. Kiana ga­nó la categoría Prosa, del 3ro al 5to grado.

Lamentablemente, debi­do a la pandemia, se cance­ló la ceremonia de entrega del premio. Así que, para animar a Kiara, su mamá decidió publicar el cuento.

El relato, que la auto­ra dedicó a su familia en la República Dominicana, fue publicado en formato im­preso y digital.

De su lado, Kiana dice que, cuando vio que tenía su obra en las manos, se sin­tió feliz porque había cum­plido su sueño.

El diario local, Burna­by Now, publicó una reseña. Luego, la entrevistaron para CBC News National, que es televisión nacional. “Estuvi­mos en el noticiario de la ma­ñana, el 31 de diciembre. La gente nos decía, en la calle, las vimos en televisión”, cuenta Karoline.

Han vendido unos mil 400 libros. Karoline vio có­mo, durante 48 horas, “Ellie y Lou: y el significado de la amistad”, se había converti­do en un best seller de Ama­zon.

“Los días 26 y 27 de di­ciembre, llegó al número 17 en la lista de best seller de Amazon, por encima de Harry Potter.” En la actuali­dad, el 78 por ciento de los compradores del libro, que han dejado sus comenta­rios en la página de Kiana en Amazon, lo califican de excelente.

La niña, amante de la na­turaleza y muy preocupa­da por la preservación del medioambiente, donará a “Conservation Fund of Ca­nada”, una organización sin fines de lucro, parte de las regalías de las ventas. Están en proceso de traducir el li­bro al francés y al español.