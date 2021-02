Manejar las finanzas en medio de la pandemia

Santo Domingo

Como una contribución a las personas que en medio de la pandemia provocada por el Covid-19 están pasando por un mal momento financiero, el coach en finanzas Juan Carlos Guilbe ha decidido poner sus conocimientos a disposición y brindar asesoría general gratuita por diversos medios de comunicación.

Según el experto egresado de Harvard, el coronavirus no solo afecta el cuerpo y la salud, sino también las finanzas, los negocios, el salario y hasta los ahorros.



¿Qué debemos hacer? ¿Cómo manejarnos en medio de esta crisis? Son parte de las preguntas que responde Guilbe no solo a través de su cuenta de Instagram @debtfreedomofficial, sino también en su segmento en el programa radial El Mañanero.



“Los asuntos sobre cómo administrar mi dinero nos competen a todos, no es sólo de interés para los altos ejecutivos que trabajan en las bolsas de valores o en los bancos. Es un tema que concierne a todas las personas que trabajamos, cobramos un sueldo por ello y disponemos de ese dinero para cubrir nuestras necesidades”, explicó Guilbe.

Dentro de los consejos que ofrece el coach financiero es la creación de un fondo de emergencia, lo que ayudará a enfrentar, como su nombre lo dice, aquellas situaciones que toman por sorpresa a muchos

“Sepa cómo administrar su dinero: Si usted recibe un salario, haga su presupuesto, piense en dividir. Separe su dinero en subcuentas: una para las facturas y otra para otros gastos. Deposite el cheque de su pago en la cuenta para facturas. Después de pagar su alquiler o la hipoteca, los servicios públicos, algún préstamo y los pagos del seguro; luego pase lo que resta a la cuenta de los otros gastos. Use el dinero de esa cuenta para abonar los gastos de comida, de gasolina y de entretenimientos. Una vez que sepa cuánto gasta realmente, puede saber lo que ha quedado para ahorrar. Y aquí es como empieza el dinero que usted podrá utilizar en una emergencia”, explicó.