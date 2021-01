No al abandono: la nueva campaña de Mape RD

Yaniris López

yaniris.lópez©listindiario.com

Santo Domingo

La nueva campaña de Mape RD es una especie de súplica. “No abandones a quien siempre confió en ti”, se lee en las vallas diseminadas por la ciudad.

Está enfocada en la tenencia responsable.



Muchas personas suelen escribir a la página diciendo que no pueden tener a su mascota, pero “cuando una persona va a adoptar a un animal tiene que saber que este animal es totalmente dependiente de su cuidado, que necesita ir al veterinario y vivir en armonía; que a su dueño le corresponde recoger sus necesidades, que un perro no puede salir solo a la calle y volver”, dice Mape RD a Listín Diario.



“Cuando abandonas a un perro, a un gato, le estás causando el peor sufrimiento y lo obligas a iniciar una búsqueda incansable de pertenencia; por eso le decimos no al abandono”, señala la página dedicada desde 2017 a educar con mensajes positivos sobre protección animal.



Mape RD considera que hacerse cargo de una mascota implica un cambio de vida tanto para el animal como para la persona y en esa vida la responsabilidad es clave.



“Una mascota que forma parte de nuestra vida se convierte también en parte de nuestra familia; nuestro deber es protegerla, cuidarla y mantenerla a nuestro lado sean cuales sean sus dificultades y necesidades. Es más que una responsabilidad: es un compromiso con uno de los nuestros. Queremos que entiendan que una mascota no es un juguete; es un animal que depende de ti, y ese animal durará muchos años”.



PILARES: EDUCAR Y ESTERILIZAR

Además de las campañas educativas de gran impacto visual y de ofrecer alimentos para mascotas a personas que lo solicitan, Mape RD promueve la esterilización como la mejor opción para disminuir la sobrepoblación de animales callejeros. A la fecha ha esterilizado 840 animales (perros y gatos) de forma gratuita.



Esta es su cuarta campaña. La primera estuvo enfocada en el no maltrato, la segunda trató sobre el delito que representa el maltrato animal (a la luz de la Ley 248-12 Sobre Protección Animal y Tenencia Responsable) y una tercera campaña acerca de las mascotas y el coronavirus.



MENSAJES QUE ACERCAN

El trabajo de Mape RD sigue atrayendo la buena retroalimentación de los usuarios en sus redes sociales. Artistas, políticos, comunicadores y personas influyentes se hacen eco de las campañas y lo comparten públicamente.

Las nuevas vallas “impactan, por el hecho de que acercan mucho el corazón de esos animalitos al ser humano y, como tal, el hecho de tú tener esa relación, ese contacto sentimental con este tipo de animales que son tan de uno, y tan cariñosos, entiendo que es una campaña que motiva a que cada quien tenga su mascota y la mantenga siempre unida a la familia”.



Este testimonio es del exministro de Defensa Sigfrido Pared Pérez, almirante retirado de la Armada de República Dominicana, quien compartió con Mape RD la historia del valiente Cerati, un cachorro de 15 años que ha sobrevivido a varias cirugías y es diabético (quedó ciego por esta enfermedad y fue operado de cataratas).



“Ha sido un integrante firme de la familia. Los hijos míos lo ve como como si fuera el hermano pequeño a pesar de tener 15 años”, dice Pared Pérez.

DE INTERÉS

Alcance. La nueva campaña llega a través de vallas publicitarias y mensajes transmitidos por radio, televisión y redes sociales.

Redes. La página de Mape RD en Facebook está verificada con la insignia azul que otorga esta red social a cuentas importantes para confirmar su autenticidad.

Educar. Mape RD recuerda a los usuarios que no realiza rescates. “¿Y si educamos a la siguiente generación para que se reconcilie con el respeto a los animales y al medio ambiente?” es uno de sus mensajes.