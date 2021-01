¡Se va el canadiense!

Marta Quéliz

Santo Domingo, RD

Ya el canadiense Martin Benoit está a un paso de regresar a su país. Desde que LISTÍN DIARIO publicó su historia muchas personas y representantes de diversas instituciones mostraron su interés en ayudarlo para que vuelva a su tierra y deje de deambular por las calles de Gualey.

En estos momentos está bajo la responsabilidad del Cuerpo Científico Criminal Comunitario Federal (CCC), y lo puso en manos del pastor evangélico Paulino Ventura de la Cruz, para que en el Ministerio Rescate del Lodo le den techo y comida en lo que concluye la gestión de los papeles para llevarlo con su familia en Canadá.

La información la ofreció la teniente Silyer Ávila, en representación del CCC, quien explicó que recibieron a Martin de parte del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), entidad que inmediatamente vio la información en este diario, se comunicó con el canadiense para ofrecerle ayuda. "Así que en esta misión hemos trabajado de la mano con el coronel Sosa, que fue quien llamó a la embajadora de Canadá en el país, para dejar bajo nuestra responsabilidad el caso de Benoit".

Además de Dávila, también han estado involucrados en la gestión del regreso del canadiense, el general Grisandy Mejía, que está en el Montreal; el general Guzmán; así como la capitana Gina Cruz. Otra persona que ha sido clave en la búsqueda de solución en este caso, ha sido Francis Matías, uno de los vecinos que ayudaron a Martin en el sector Gualey por donde deambulaba.

El canadiense, quien perdió sus papeles de identidad y su documentación de viaje, y debe regresar a su país antes del 26 de este mes de enero para no quedar indocumentado aquí, hoy agradece a este medio por hacerse eco de su caso y ayudarle a que ya esté en un albergue, donde lo protegen y le dan alimentos en lo que se concluyen los trámites para finalmente irse a Canadá. Aunque había hecho las diligencias de lugar, no había podido lograr su objetivo hasta ahora que ya está bajo la custodia de del CCC.

Su historia

Desde hace meses se ha mantenido de la caridad de los moradores del barrio Gualey. Un vecino solidario le permitía dormir en su carro, y otros le daban un plato de comida cada día.

Benoit vino al país de vacaciones, en el año 2018. Estando en un resort, conoció a Massiel, una dominicana con la que estableció una relación amorosa. Regresó a su país y volvió a casarse con ella por el civil.

“Nos casamos en febrero del año 2020, luego me fui a Canadá y volví en julio y me quedé viviendo con ella en su casa. Ella comenzó a ser diferente conmigo, ya como que no me amaba, y no me trataba bien”, relató el joven a este medio.

Luego del deterioro de la relación, decidieron terminarla, y la reacción de ella no fue la mejor.

“Me escondió mis papeles. Los encontré debajo del colchón. Me fui para ver dónde me quedaba hasta resolver lo de regresarme a mi país, pero en esta ocasión volví a perder los papeles y hasta el dinero que me quedaba. Ahora no sé cómo irme”, explicó Benoit, quien habla un buen español.