Un nuevo año con bienestar digital

EFE. María Jesús Ribas.

Informarnos, jugar, relacionarnos, divertirnos, trabajar, estudiar, comprar, gestionar, comunicarnos, e incluso visitar museos, recibir atención médica o asistir a espectáculos.

Muchas de las actividades que hasta hace unos meses hacíamos presencialmente en mayor o menor grado, ahora las realizamos mayormente a distancia, mientras aumenta la cantidad de horas que dedicamos a otras tareas que veníamos realizando virtualmente, con sistemas digitales. Y esto irá en aumento.

“Uno de los grandes desafíos para 2021 es aprender a convivir con las tecnologías. En 2020 hemos vivido una avalancha digital, que ha acelerado el proceso de digitalización, por lo que estamos experimentando una transformación sin antecedentes”, explica a Efe la psicóloga Gabriela Paoli, experta en tecnoadicciones, tecnoestrés y psicología de las nuevas tecnologías.

Estaba previsto que esto sucediera de aquí a 5 o 10 años, pero la transformación se ha instalado entre nosotros en los últimos meses, a consecuencia de la pandemia, según Paoli, quien recomienda “mantener una actitud crítica y proactiva frente a internet”.

Paoli es también autora del libro “Salud Digital” y comparte 21 claves para un 2021, “en el que hagamos y disfrutemos un uso saludable de las redes, los dispositivos y el tiempo delante de las pantallas”.

Paoli (www.gabrielapaoli.com) propone una serie de “frases recortables como recordatorio, para elegir aquellas que nos parezcan más importantes para nuestra vida o que sean más necesarias para mejorar nuestros hábitos”.

Sugiere imprimir o escribir estas frases y colocarlas “como si fueran imanes de nevera o pósits” en algún lugar bien visible de nuestra casa o lugar de trabajo para tenerlas siempre presentes, “dado que solemos olvidar con facilidad de lo que leemos”.

1.- Vive con sentido.

Planifica tus momentos de conexión digital (uso de los dispositivos electrónicos) y de desconexión, cumpliendo con lo previsto. Esto tendrá un gran impacto sobre tu vida.

2.- Mantén una actitud crítica con las redes sociales.

No dejes que te roben tiempo, alteren tu estado de ánimo o perjudiquen tu autoestima.

3.- El ocio es tan necesario como el teletrabajo.

Si ‘desconectas’ digitalmente cada cierto tiempo lograrás mejores resultados, ganarás agilidad mental y serás más creativ@.

4.- Vive conforme a tus valores.

Cada persona tiene sus valores: generosidad, productividad, progreso, integridad, lealtad... Son tu brújula y, además de guiarte, pueden ayudarte a realizar cambios beneficiosos.

5.- ¡Evita la ‘joroba’ digital!.

En lugar de estar todo el tiempo inclinado sobre las pantallas, levanta la cabeza y mira a tu alrededor: al cielo, a los árboles, a la gente... Lo importante sucede en el mundo real.

6.- Aleja los dispositivos de la mesa.

La comida y la cena deben ser momentos de desconexión digital y de conexión emocional con la pareja y/o l@s hij@s.

7.- Utiliza internet en la medida justa La Red debe servir para facilitarte la vida, no para alejarte del mundo real ni de las personas que te rodean.

8.- No te dejes atrapar por las aplicaciones (‘apps’).

Los videojuegos y muchas aplicaciones están diseñados para atraparte. No caigas en sus “redes”.

9.- ¡Cuidado con la dopamina!.

Los dispositivos son adictivos porque activan nuestro circuito neuronal de recompensa. Cuando vemos contenidos que nos gustan el cerebro produce dopamina (“la hormona del placer”).

10.- Ignora los comentarios o fotos que te hieran.

Recuerda: “no hay mejor desprecio que no hacer aprecio”. Aprende a gestionar tus “emociones digitales”, es decir, aquellas que te surgen al interactuar con el mundo en línea.

11.- Usa adecuadamente el whatsapp con tu pareja.

Utiliza esta aplicación de mensajería instantánea para elogiar a tu pareja y para acercarte a ella, no para criticarla o controlarla.

12.- Parejas saludables.

Recuerda que la fórmula ”Más besos y abrazos y menos whatsapp” puede mejorar tu relación de pareja, que a veces desatendemos o descuidamos debido a la hiperconexión digital.

13.- Entra en el mundo digital de tu hij@.

Se consciente de los intereses de tus hij@s, y cuáles son sus ‘youtubers’ e ‘influencers’ preferidos. Así podrás conectar y relacionarte mejor con él o ella.

14.- Practica la empatía digital.

La empatía es la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Cuida tus palabras e imágenes para que no dañen a nadie. No digas nada que no dirías cara a cara.

15.- Evita el ‘multitasking’ (multitarea).

Somos cada vez más esclavos de nuestros dispositivos y la sobreexposición a ellos, cuando efectuamos varias tarea o actividades al mismo tiempo, nos provoca agotamiento mental.

16.- Mira a los ojos.

Cuando converses con alguien, pon el teléfono móvil a un lado, ya sea en silencio o en ‘modo avión’, y presta atención sincera a las palabras de tu interlocutor.

17.- Busca momentos de silencio digital.

La ausencia de ‘inputs’ o entrada de datos o información a través de los dispositivos electrónicos, nos permite entrar en contacto con nuestra voz interior. El silencio digital también es salud.

18.- Potencia las relaciones reales.

Las relaciones virtuales ofrecen una falsa sensación de conexión, pero en realidad son superficiales y vacías.

19.- Cuida tu cuerpo y también tu mente.

Los hábitos sanos, como hacer ejercicio de forma regular o practicar la meditación, son la mejor manera de mantener a raya el tecnoestrés, un estado psicológico negativo relacionado con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

20.- Por la noche... ¡desconecta!.

Deja las pantallas fuera del dormitorio. No permitas que alteren tu sueño y tu descanso.

21.- Dos hábitos muy sanos.

Procura llevar una vida más activa y elige adecuadamente los contenidos que te llegan. Así mejorarás tu salud física y mental.