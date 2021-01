¿Qué siente mi perro por mí? El mejor amigo del hombre en estado de extinción

Fátima Uribarri

Madrid, España

Nos quieren. Lo sospechábamos

y ahora lo

sabemos con certeza,

está científicamente

comprobado: los perros

nos quieren. Una de las evidencias

se acaba de obtener en la Universidad

de Emory, en Atlanta (Estados

Unidos): investigadores del Departamento

de Cognición Animal entrenaron

a perros para que se quedaran

quietos dentro del túnel de una máquina

de resonancia magnética. Luego

los expusieron a diferentes olores:

de otros perros, de personas desconocidas

y de sus dueños. El olfato es

una herramienta infalible para ellos.

Mientras que los humanos tenemos

unos seis millones de receptores olfativos,

ellos tienen 300 millones. Los

perros huelen constantemente, cinco

o diez veces por segundo.

Los investigadores de Emory midieron

las respuestas cerebrales

de los perros de su experimento a

través de imágenes de resonancia

magnética funcional. Y sí, cuando

olían a sus amos, se activaba el centro

de recompensa de sus cerebros.

Este estudio de neuroimagen

muestra cómo el cerebro de los perros

procesa el olor y cómo se activa

de manera especial cuando se

trata de alguien ‘querido’. Nos quieren

bastante, además: los perros

utilizados en este estudio, cuando

olían a su amo, priorizaban el seguir

ese rastro.

Son unos quince mil añõs juntos,

y en ese largo tiempo se ha producido

un proceso de adaptación.

La cara de pena que ponen cuando

hacen una ‘trastada’ es producto

de esa prolongada relación. Cuando

llegamos a casa y descubrimos

que nuestro perro ha destrozado la

pata de una silla, lo regañamos y él

reacciona con una mirada irresistible

y ojillos de culpa. Eso nos parece

a nosotros, que siente culpa.

¿La siente? El Laboratorio de Cognición

Canina del Barnard College

ha realizado un experimento para

averiguarlo.

Los investigadores colocaron

una golosina perruna en una habitación.

Los participantes -14 perros

con sus dueños- entraron allí

por turnos. El perro veía la golosina,

pero su amo le ordenaba que

no se la comiera. A continuación,

el dueño salía de la habitación. El

perro se comía el premio. El dueño

regresaba a la habitación. ¿Tenía

el perro cara de culpa? Unas veces

sí, otras no. Dependía de la reacción

del amo; de si lo regañaba o

no. Conclusión: la cara de culpa no

es porque sienta haber hecho algo

mal, sino porque su dueño lo riñe.

Nuestra reacción tiene consecuencias

sobre ellos.

El poder de su mirada

Lo de ‘poner caras’ es más científico

de lo que parece. En la mirada,

los perros y los humanos somos parecidos. Los perros tienen un músculo

en las cejas, el levator anguli oculi

medialis (elevador del ángulo medial

del ojo) mucho más desarrollado que

su pariente salvaje, el lobo. Al perro

este músculo le permite abrir

más el ojo y enseñar la esclerótica

(la membrana blanca del

ojo). Así ponen cara de pena y

nos ablandan.

Un equipo liderado por Juliane

Kaminski, de la Universidad

de Porstmouth (Gran

Bretaña), ha estudiado el

asunto de la mirada canina

que nos hace derretirnos y

concluye que los canes levantan

las cejas para establecer

una especie de vínculo comunicativo

con nosotros y que

ese gesto se debe a que sus antepasados

comprobaron que,

al hacerlo, obtenían cierto tipo

de recompensa. «Cuando un perro

sube las cejas, provoca en los humanos

un deseo de cuidarlos. Esto da

a los perros que suben las cejas con

más frecuencia una ventaja evolutiva

sobre los demás perros. Lo cual serviría

para reforzar esa característica

en las generaciones futuras», explica

Juliane Kaminski. Su equipo hizo

un experimento con perros y lobos y

comprobó que, después de estar más

de dos minutos con un humano, los

canes levantaban las cejas con mayor

frecuencia e intensidad que los lobos, lo cual daba a entender que existía

algún tipo de vínculo comunicativo

entre los perros a la hora de levantar

las cejas.

Los perros que mejor se adaptaron

al trato con el hombre sobrevivieron

mejor y se reprodujeron

más. Si colaboraban con los humanos,

tenían acceso a mejor comida

y cobijo. Nos ayudamos mutuamente

a cazar, a cuidar el ganado,

a proteger la casa… Luego, nos

los llevamos a las ciudades y en los

años sesenta los metimos del todo

en nuestras casas: pasaron de

la caseta del jardín a la colcha de

nuestra cama gracias al invento del

collar antipulgas. Ahora hay en España

unos doce millones de perros

domésticos. Las mascotas se han

convertido en ‘familiares’ mimados

en los países desarrollados: solo

los estadounidenses se gastaron

en ellas el año pasado unos mil millones

de dólares.

Su adaptación a nosotros ha sido

tal que sus habilidades de comunicación

se han transformado. Se

han ‘humanizado’. «El etólogo húngaro

Adam Miklosi ha concluido en

un estudio que los perros han perdido

gestos de comunicación canina,

de habilidad para entenderse

con otros perros, a cambio de comunicarse

mejor con nosotros»,

explica Batyah Ben-David, etóloga

del Servicio de Comportamiento

Animal de la Universidad Complutense

de Madrid. Allí tratan a

perros que padecen estrés postraumático

y ataques de pánico, lo que

«demuestra que tienen recuerdos y

emociones», cuenta Ben-David.

«Los perros captan todo tipo de

cosas», dice Juliane Kaminski. Los etólogos de la Universidad Eötvös Loránd, en Budapest, hicieron un experimento para calibrar cuánto les importa a los perros la reacción de sus amos. Les enseñaron dos objetos: uno les gustaba y otro no. Luego, sus amos mostraron su predilección por el objeto no preferido de sus perros. Y les volvieron a hacer elegir. Los canes no cambiaron su elección, pero los resultados sugirieron que los perros percibieron la preferencia de sus dueños y eso los perturbó en cierta manera.

Una empatía condicionada

También sienten empatía, aunque condicionada. En el Instituto de Investigación Messerli de Viena han calibrado la habilidad de los perros para comportarse de una manera colaborativa; han estudiado si ayudan a otros sin necesidad de ser recompensados y los resultados son muy interesantes. Colocaron a dos perros en jaulas contiguas, una de ellas tenía un mecanismo por el que proporcionaba comida a la otra jaula. Cuando los perros se conocían entre sí, el perro que podría facilitar comida al otro lo hacía con regularidad, pero cuando se trataba de un desconocido lo ignoraba. Ayudan a los ‘amigos’.

Les gustan los sonidos alegres

Otro objeto de estudio es su ligazón con nosotros. Existe y es sólida. «Se ha desarrollado un sistema en el que ambas especies atienden las señales mutuas. El vínculo con su propietario es mucho más importante para los perros que para otras mascotas», añade Juliane Kaminski.

Una de las universidades europeas más activas en el estudio del comportamiento animal es la de Eötvös Loránd. Han estudiado la actividad cerebral de los canes ante distintos sonidos humanos y perrunos (voces, suspiros, ladridos, gruñidos…). Una sorpresa de los resultados es que su cerebro y el nuestro procesan los sonidos vocales con carga emocional de una forma similar. Los sonidos alegres iluminan su corteza auditiva y la nuestra.