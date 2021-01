Sueroterapia 2021: En tiempos de Covid-19

Rosanna Herrera

Especial para L2

Santo Domingo, RD

Sueroterapia es una ra­ma de la medicina an­tienvejecimiento que aporta minerales, oli­goelementos y vitami­nas y megavitamina C que au­menta las defensas. Esto es muy necesario en estos tiempos por­que ayuda a sentir en menor gra­do los efectos del coronavirus.

Se trata de una técnica muy reconocida en el mundo, cuyos resultados son exitosos y segu­ros para tratamientos médicos, estéticos y antiedad. El procedi­miento consiste en la aplicación intravenosa de sustancias como biorreguladores, vitaminas, mi­nerales, catalizadores, enzimas y oligoelementos que reparan y rejuvenecen las células del cuer­po y neutralizan los radicales li­bres. Así lo explica la cirujana plástica Evelyn Fonseca.

Explica que los oligoelemen­tos son muy importantes en los procesos metabólicos del cuerpo, además tienen un efecto desin­toxicante. “Los nutrientes sumi­nistrados por sueroterapia son aprovechados en un 99% por el organismo; es por esto que, este tratamiento con vitamina C brin­da concentraciones mucho más elevadas de este nutriente, que, ingiriéndola a través de alimentos o suplementos, lo que quiere de­cir que el poder antioxidante que ejerce en el organismo es muchísi­mo más amplio”, resalta Fonseca, de Shaanti Salud y Belleza.

Sus beneficios

Adicionalmente, ayuda en la pro­ducción de glóbulos blancos, que son las defensas del organismo y por lo tanto, son los encargados de la respuesta inmunitaria. Por este motivo, se favorece el au­mento de las defensas y se mejora la acción del organismo frente a cualquier bacteria, virus o micro­organismo que pueda dañarlo.

La vitamina C (ácido ascórbi­co o ascorbato) es una vitamina hidrosoluble, cofactor esencial en numerosas reacciones en­zimáticas que median una va­riedad de funciones biológicas esenciales. La vitamina C parece cambiar de cero a primer orden, mostrando una vida media constante e independiente de la do­sis cuando se administra en in­fusión intravenosa. Se considera un poderoso antioxidante con propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias. Linus Pauling, bioquímico galardonado con el premio Nobel, afirmó que la vi­tamina C tiene efectos beneficio­sos sobre la salud cardiovascular, mejora la función inmune del cuerpo para superar las infeccio­nes e incluso ayuda al tratamien­to contra el cáncer1.

“La gravedad de la infección por SARS-CoV-2 la estamos en­contrando en el deterioro pul­monar. Aunque aún está por dilucidar el porqué de este dete­rioro tan rápido, su curso clínico tiene similitudes con el síndro­me de activación macrofágico, una forma secundaria de sín­drome proinflamatorio que da­ñan los pulmones, de ahí, que la administración intravenosa de vitamina C pueda ser efec­tiva dada su potente actividad antiinflamatoria”, detalla la es­pecialista en cirugía plástica y re­constructiva, medicina antienve­jecimiento y medicina estética

La cantidad de sesiones y tiem­po depende de la valoración médi­ca y la necesidad de cada paciente. Debido a su aplicación intraveno­sa, sus efectos son mucho más rápi­dos, notando sus beneficios de ma­nera casi inmediata.

CLAVES

Entre sus funciones se destaca:

- Desintoxicar el cuerpo

- Adelgazar o combatir la obesidad

-Mejorar la apariencia de la piel, uñas y cabello

- Revitalizar el cuerpo

- Mejorar la salud en gene­ral del organismo

- Subir las defensas del cuer­po para prevenir enferme­dades

- Regular el insomnio

- Mejorar la concentración, la memoria, el rendimien­to intelectual y la salud ce­rebral

- Mejorar la salud sexual

-Reducir la adicción a la ni­cotina

-Retardar el envejecimiento

- Reactivar las funciones hí­gado, páncreas y vesícula biliar

-Mejorar estados de agota­miento o fatiga crónica