Médico vacunado contra el Covid: “Por grave que pueda ser el efecto de la vacuna, el virus es peor”

Marta Quéliz

Santo Domingo, RD

Thais Odalis Quéliz Peña es un neonatólo­go dominica­no que labora en Orlando Health, Flori­da. Él ya se vacunó. Su his­toria la cuenta en exclusiva para LISTÍN DIARIO. Sin ti­tubear dice: “Por grave que pueda ser el efecto secunda­rio de la vacuna, el virus es peor”.

Su cita es la respuesta a la interrogante sobre si luego de ser vacunado ha sentido algún efecto adverso. Sin embargo, admite: “No sen­tí ningún efecto inmediato. La administración de la va­cuna no es dolorosa en el momento, pero sí sentí do­lor en el brazo, luego de las 12 horas. Dolor quizás con un 7 de 10, y duro como 48 horas. Sentí cansancio por 24 horas. Después de las 48 horas, todo bien”. Qué­liz Peña lo cuenta tras in­formar que recibió la vacu­na el 21 del pasado mes de diciembre y que la segunda dosis le toca el próximo lu­nes 11.

Para él fue fácil sobrepa­sar el malestar normal, cau­sado luego de vacunarse. Para sentirse bien, bastó con recordar todo lo que pasó luego de ser contagiado con el coronavirus. “Con toda franqueza puedo decir que, la enfermedad es peor que los posibles efectos secunda­rios de la vacuna. Me dio Co­vid-19 del 23 de noviembre al ocho de diciembre. Estuve interno en el hospital. Nece­sité oxígeno por un día y me dieron tres dosis de Redem­sivir. Realmente, el temor es­tá cuando estás enfermo y no sabes si seguirás empeo­rando o vas a mejorar”, re­lata el neonatólogo domini­cano, radicado en Estados Unidos.

Efectos permanentes del Covid

Thais Odalis Quéliz Peña no sintió temor a vacunarse. El hecho de haber vivido mo­mentos difíciles por los em­bates que el virus le causó a su salud, lo llevaron a de­sear que llegara el momen­to de recibir la vacuna. “Y eso, que no soy vulnerable a padecerlo con alto riesgo, pues tengo 37 años, soy del­gado, no tengo enfermeda­des crónicas, me alimento muy bien y hago ejercicio de manera regular”.

El especialista lo cuen­ta haciendo énfasis en que son indescifrables los efec­tos que puede causar el vi­rus a cada persona. De he­cho, resalta que éste puede tener efectos permanentes, mientras que la vacuna, no apunta hacerlo.

“Por eso, les recomiendo a todos los que temen, que se pongan la vacuna. Hay que confiar en la ciencia. Yo creo en la ciencia y creo que realmente hará una gran di­ferencia. Creo que es la for­ma de adquirir inmunidad de grupo. No tengan miedo. Yo que ya sufrí los efectos del Covid, les puedo asegu­rar que la vacuna no podría ser peor”, puntualiza el neo­natólogo.

Las vacunas y sus dosis

Quéliz Peña sostiene que ya se han administrado millo­nes de vacunas, y que no se ha saltado ningún paso en la aprobación de estas va­cunas. Se puso la Pfizer, y sobre ella, comenta que re­quiere una segunda dosis, que debe aplicarse tres se­manas después de la prime­ra. Respecto a la Moderna, explica que también nece­sita de una segunda dosis, pero cuatro semanas luego de la primera. Una vez apli­cadas las dosis requeridas, se considera que son en un 95% efectivas.