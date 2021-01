Síndrome del impostor: Todos somos tripulantes

Santo Domingo, RD

Durante el proceso terapéutico, muchas personas se angustian y buscan la causa de sus dificultades, mientras yo me enfoco más en los síntomas activos. “¿Por qué me pasa esto?”. Es una de esas preguntas frecuentes que recibo sin importar la etapa de evolución del tratamiento. Sin embargo, casi nadie lleva a consulta la condición más prevalente: el síndrome del impostor.

Hasta el 92% de la población -incluyendo esta autora- ha reportado sentirse como un fraude que, a pesar de tener éxitos objetivos, le cuesta integrarlos y teme ser descubierto como un fraude. Esta condición que no es considerada patológica o ni siquiera capaz de paralizar como lo hacen otras condiciones que sí determinamos como severas.

No obstante, casi todos la hemos sentido alguna vez.

Sentí la necesidad de comenzar el año con un tema como este porque ya hemos sobrevivido la primera ronda de lo que pareció ser el fin de algo. Por fortuna, no terminó la civilización, pero podría fácilmente acabar con ciertos elementos de ella que no servían. Es tiempo de resoluciones y nuevos comienzos. No quiero meterme en eso porque ya muchos otros gurús se encargan de la materia. Pero, podría ser tiempo de implementar nuevos pensamientos como hacemos en terapia.

Propuesta

Es más, hoy propongo intercambiar creencias que ya no sirven por otras que nos energicen con esperanza y valía, a partir de estas preguntas:

-¿Qué pasaría si comenzamos a creernos nuestra valía sin importar cualquier defecto que podríamos tener?

-¿Qué cambiaría si podemos sentir que pertenecemos en nuestros trabajos, relaciones, y cualquier otro contexto que nos importe?

-¿Qué pasaría si por fin dejamos de pensar como impostores y comenzamos a vernos todos como tripulantes?

Cada quién tiene sus respuestas, es cuestión de que iniciemos el año buscando implementar nuevos pensamientos.